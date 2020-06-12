Украину заново поделят на районы, их будет в три раза меньше: Кабмин представил план

Кабинет министров обновил районирование областей Украины – теперь районов стало в три раза меньше. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ныне существующие районы создавались еще в первой половине прошлого века и уже не отвечают многим критериям и стандартам. По его словам, чтобы общины могли успешно функционировать, нужно провести оптимизацию районов.
"Именно поэтому наша цель – утвердить новый проект районирования областей, чтобы власть работала наиболее эффективно, но не дублировала никаких функции. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Кстати, существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века и не отвечают современным стандартам по очень многим критериям. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5 000 человек, а есть районы, где проживает более 180 000 человек. Поэтому есть большие перекосы, и возникают сложности в управлении. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная и поэтому это, конечно, тоже надо исправлять", – сказал глава правительства.
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В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время своего доклада заявил, что нынешние 490 районов ликвидируются и создаются новые 129. В том числе получили свои районы и оккупированные территории: в Крыму 10, в ОРДЛО – 7. В остальных областях получилось следующим образом:
- в Винницкой области 5 районов;
- в Волынской области – 4;
- в Днепропетровской области – 6;
- в Донецкой области – 8;
- в Житомирской области – 4;
- в Закарпатской области – 5;
- в Запорожской области – 5;
- в Ивано-Франковской области – 5;
- в Киевской области – 6;
- в Кировоградской области – 4;
- в Луганской области – 8;
- во Львовской области – 7;
- в Николаевской области – 4;
- в Одесской области – 6;
- в Полтавской области – 4;
- в Ровенской области – 4;
- в Сумской области – 5;
- в Тернопольской области – 3;
- в Харьковской области – 7;
- в Херсонской области – 3;
- в Хмельницкой области – 5;
- в Черкасской области – 4;
- в Черновицкой области – 3;
- в Черниговской области – 4.
Как сообщали новости "Сегодня", 27 мая в рамках децентрализации в Украине Кабмин утвердил последние три перспективных плана – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что утвержденные по всей территории страны перспективные планы – это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом.
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