Украину заново поделят на районы, их будет в три раза меньше: Кабмин представил план

Кабинет министров обновил районирование областей Украины – теперь районов стало в три раза меньше. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ныне существующие районы создавались еще в первой половине прошлого века и уже не отвечают многим критериям и стандартам. По его словам, чтобы общины могли успешно функционировать, нужно провести оптимизацию районов.

"Именно поэтому наша цель – утвердить новый проект районирования областей, чтобы власть работала наиболее эффективно, но не дублировала никаких функции. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Кстати, существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века и не отвечают современным стандартам по очень многим критериям. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5 000 человек, а есть районы, где проживает более 180 000 человек. Поэтому есть большие перекосы, и возникают сложности в управлении. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная и поэтому это, конечно, тоже надо исправлять", – сказал глава правительства.

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В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время своего доклада заявил, что нынешние 490 районов ликвидируются и создаются новые 129. В том числе получили свои районы и оккупированные территории: в Крыму 10, в ОРДЛО – 7. В остальных областях получилось следующим образом:

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в Винницкой области 5 районов;

в Волынской области – 4;

в Днепропетровской области – 6;

в Донецкой области – 8;

в Житомирской области – 4;

в Закарпатской области – 5;

в Запорожской области – 5;

в Ивано-Франковской области – 5;

в Киевской области – 6;

в Кировоградской области – 4;

в Луганской области – 8;

во Львовской области – 7;

в Николаевской области – 4;

в Одесской области – 6;

в Полтавской области – 4;

в Ровенской области – 4;

в Сумской области – 5;

в Тернопольской области – 3;

в Харьковской области – 7;

в Херсонской области – 3;

в Хмельницкой области – 5;

в Черкасской области – 4;

в Черновицкой области – 3;

в Черниговской области – 4.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 мая в рамках децентрализации в Украине Кабмин утвердил последние три перспективных плана – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что утвержденные по всей территории страны перспективные планы – это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом.

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