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Украину заново поделят на районы, их будет в три раза меньше: Кабмин представил план

12 июня, 13:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине ликвидировали старые 490 районов и утвердили новые

Кабинет министров обновил районирование областей Украины – теперь районов стало в три раза меньше. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ныне существующие районы создавались еще в первой половине прошлого века и уже не отвечают многим критериям и стандартам. По его словам, чтобы общины могли успешно функционировать, нужно провести оптимизацию районов.

"Именно поэтому наша цель – утвердить новый проект районирования областей, чтобы власть работала наиболее эффективно, но не дублировала никаких функции. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Кстати, существующие районы Украины были сформированы еще при СССР в первой половине прошлого века и не отвечают современным стандартам по очень многим критериям. Кроме того, у нас есть районы, где проживает чуть более 5 000 человек, а есть районы, где проживает более 180 000 человек. Поэтому есть большие перекосы, и возникают сложности в управлении. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная и поэтому это, конечно, тоже надо исправлять", – сказал глава правительства.

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В свою очередь министр развития общин и территорий Алексей Чернышов во время своего доклада заявил, что нынешние 490 районов ликвидируются и создаются новые 129. В том числе получили свои районы и оккупированные территории: в Крыму 10, в ОРДЛО – 7. В остальных областях получилось следующим образом:

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  • в Винницкой области 5 районов;
  • в Волынской области – 4;
  • в Днепропетровской области – 6;
  • в Донецкой области – 8;
  • в Житомирской области – 4;
  • в Закарпатской области – 5;
  • в Запорожской области – 5;
  • в Ивано-Франковской области – 5;
  • в Киевской области – 6;
  • в Кировоградской области – 4;
  • в Луганской области – 8;
  • во Львовской области – 7;
  • в Николаевской области – 4;
  • в Одесской области – 6;
  • в Полтавской области – 4;
  • в Ровенской области – 4;
  • в Сумской области – 5;
  • в Тернопольской области – 3;
  • в Харьковской области – 7;
  • в Херсонской области – 3;
  • в Хмельницкой области – 5;
  • в Черкасской области – 4;
  • в Черновицкой области – 3;
  • в Черниговской области – 4.

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Как сообщали новости "Сегодня", 27 мая в рамках децентрализации в Украине Кабмин утвердил последние три перспективных плана – Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что утвержденные по всей территории страны перспективные планы – это двигатель изменений для отдельных громад и страны в целом.

Также мы писали, как возрождаются громады Полтавской области. А все потому, что компании, добывающие газ, ежегодно обогащают местные бюджеты на сотни миллионов гривен. Благодаря этому в Украине расцветают новые богатые села и районы.

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районы Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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