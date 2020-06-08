Украину ждет адская жара, местами до +35: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине продолжится жаркая и сухая погода, за исключением западных областей. В некоторых регионах температура будет достигать 35 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на этой неделе будет доминировать жара: днем ожидается 27-32 градуса, в середине недели на востоке, в центре и на юге местами 32-35 градусов. Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе, максимум 23-28 градусов.

"Такая относительная свежесть (в западных областях. – Ред.) – из-за периодических дождей с грозами, которые будут предопределять атмосферный фронт. Но в большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода. Западная влажность может время от времени докатывать волны в Одесскую, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Однако все же в Украине преобладающей будет сухая и жаркая воздушная масса. Ветер с юго-востока, умеренный", – написала Диденко.

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В Киеве завтра, 9 июня, будет сухо и жарко, около 30 градусов. Есть вероятность вечернего дождя с грозой. В дальнейшем в столице удержится такая же горячая погода. Вся неделя обещает быть сухой, ближайшие дожди, кроме завтрашнего вечернего, ожидаются 14-15 июня.

Отметим, что конец мая и первые дни июня отметились обильными дождями с грозами почти по всей Украине, а в Карпатах и вовсе удивил снег.

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