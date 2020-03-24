Украину ждет резкий всплеск заболеваемости коронавирусом: Комаровский объяснил почему

В Украину прибыла большая партия тестов на коронавирус и они могут вскрыть реальное число инфицированных

В Украине продолжает расти количество зараженных на коронавирус, а известный врач Евгений Комаровский прогнозирует еще больший скачок выявленных украинцев с COVID-19 после массового тестирования.

Об этом он рассказал в интервью сайту "ГОРДОН".

По его словам, тесты, которые привезли в Украину, обнаружат намного больше случаев коронавируса в нашей стране, чем сейчас официально известно.

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"Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что, если сейчас к нам привезут много тестов и начнут их использовать, у нас сразу же будет массовый подъем заболеваемости. Я сегодня смотрю, в Харьковской области выявлен коронавирус у жены одного из чиновников, вот какой-то депутат заболел. Почему у нас такой высокий процент заболеваемости среди людей таких вот "непростых"? Потому что сегодня элита имеет доступ к тестам, а все остальные – как бы не очень. Когда все получат доступ к тестам, тогда мы узнаем, что и мы не хуже", – сказал Комаровский.

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При этом врач добавил, что обязательно в первую очередь нужно тестировать тех, у которого есть история поездок в Европу и у которого есть любые проявления ОРВИ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. В Офисе президента заверили, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски, будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус. В ведомстве отмечают, что тестирование будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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