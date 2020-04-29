Украину ждут две недели засухи: народный эксперт составил детальный прогноз погоды на май

Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат

В Украину идет настоящее летнее тепло. Синоптики синоптики радуют прогнозом погоды на последние дни апреля и составляют детальные прогнозы на последний месяц весны. Наиболее подробный прогноз, как обычно, дал самый известный народный синоптик Леонид Горбань.

"Май ожидается жарким и засушливым, в середине месяца две недели без осадков, – рассказал Леонид Горбань. – В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 тепла. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат. После 20 мая температура спадет до комфортных 23-25 тепла, но с 25 мая начнутся дожди. Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона".

Подробнее о том, какой будет погода в мае, и прогноз Укргидрометцентра читайте в материале: Жара, дожди и заморозки: прогноз погоды на май

А еще в мае власти Украины собираются ослабить карантин. О том, какие запреты могут отменить, смотрите в сюжете:

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