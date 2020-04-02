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  1. Последние новости Украины

Украину ждут температурные качели: синоптики дали прогноз на 2 апреля (карта)

2 апреля, 08:09

Тина Наринецкая

Осадков синоптики не прогнозируют

В Украине сегодня, 2 апреля, будет сухо и переменно облачно. Также в страну понемногу возвращается тепло – местами синоптики прогнозируют до 13 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Украине 2 апреля небольшой облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с", – говорится в сообщении.

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Температура установится на уровне 8-13 градусов тепла, а вот в Карпатах будет холоднее – около 0.

В тренде
Украину ждут температурные качели: синоптики дали прогноз на 2 апреля (карта)

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Кроме того, сайт "Сегодня" разбирался в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, на осадки и ясные дни в Украине. Мы опубликовали прогноз погоды на весь 2020 год.

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