Украину ждут температурные качели: синоптики дали прогноз на 2 апреля (карта)

В Украине сегодня, 2 апреля, будет сухо и переменно облачно. Также в страну понемногу возвращается тепло – местами синоптики прогнозируют до 13 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Украине 2 апреля небольшой облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с", – говорится в сообщении.

Реклама

Температура установится на уровне 8-13 градусов тепла, а вот в Карпатах будет холоднее – около 0.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Кроме того, сайт "Сегодня" разбирался в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, на осадки и ясные дни в Украине. Мы опубликовали прогноз погоды на весь 2020 год.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама