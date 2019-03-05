Українськи підручники стануть дійсно українськими

Видавництво "Ранок" підписало меморандум про співпрацю зі Зміївською паперовою фабрикою щодо виготовлення екопаперу

Українськи підручники стануть дійсно українськими //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e60/488/5c7e604887dd1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e60/488/5c7e604887dd1.jpg 2019-03-05T13:42:00+02:00 Украина Видавництво «Ранок» підписало меморандум про співпрацю зі Зміївською паперовою фабрикою щодо виготовлення екопаперу

Вже навесні на екологічно чистому папері будуть друкувати підручники та іншу навчальну літературу. Технологія виготовлення еко-паперу спеціально розроблена фахівцями для друку підручників та книг для дітей. Це видання, де особливо потрібно не тільки високоякісне відтворення кольорових ілюстрацій й висока механічна міцність а й безпечність матеріалу та повна відповідність санітарним вимогам.

Зараз видавці навчальної літератури для початкової школи значно обмежені у виборі паперу. Санітарними нормами вимагається непрозорість паперу та правильна контрастність. Білизна паперу повинна складати 70-88%, тобто такою щоб не втомлювалися очі дитини. Поверхня має бути гладкою, без засміченості, без глянцю. Усім цим санітарним вимогам відповідає екопапір, створений на ЗБФ. Цей папір почав вироблятися на фабриці після масштабної реконструкції підприємства з використанням останніх технологічних досягнень. Більшість продукції зараз експортується за кордон.

На замовлення видавництва був розроблений папір з урахуванням європейських стандартів щодо підручників і книг для дітей. Унікальність технології отримання екопаперу полягає в тому, що для його виготовлення не застосовуються хлор і діоксид титану як відбілювач. Білизна екопаперу оптимальна для зору, очі не втомлюються при роботі з підручником. Папір має відмінні друкарські властивості, підвищена пухкість дозволяє створювати більш легкі книжки, що дуже важливо для підручників і загальної ваги шкільного портфеля.

Як заявив генеральний директор видавництва Ранок Віктор Круглов: Цього року нові підручники для 2, 6, 11 класів будуть друкуватися виключно на українському папері. В майбутньому видавництво планує повністю відмовитися від поставок імпортованої сировини. Зміївська паперова фабрика гарантує, що до старту друкарського сезону, а це відбудеться у квітні, буде вироблено 2 тисячі тонн високоякісного паперу. Отже у нас буде дійсно український підручник – створений українськими авторами та надрукований українськими друкарями на українському на екопапері зазначив видавець.

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