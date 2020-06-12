Українські школярі виграли більше 200 тисяч гривень за дотримання здорового способу життя

У Києві визначили переможців всеукраїнської програми "Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів". 130 тисяч учнів, близько 10 тисяч вчителів, 75 тисяч батьків і 136 тисяч жителів громади впродовж року активно впроваджували здорові звички в повсякденне шкільне життя у всіх регіонах України.

До фіналу потрапили 50 проєктів-фіналістів, а п’ятірка переможців отримала сумарно 220 тисяч гривень на закупівлю STEM-обладнання для шкіл, серед них як навчальні заклади з великих міст, так і з містечок та невеликих сіл. Всеукраїнська програма "Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів" була започаткована і реалізується експертним українським Центром "Розвиток КСВ". Також підтримку програмі надає міжнародна організація Mondelēz International Foundation за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

"Healthy Schools – програма, що вражає масштабністю, креативністю, енергією, а головне – результатом! Щороку ми отримуємо неймовірний фідбек від учасників програми ще впродовж кількох місяців після фіналу. Тому ми переконані, що для школярів – це не просто змагання. Впровадженні активності та звички в рамках Healthy Schools залишають з дітьми і після проєкту, вони стають важливою і невід’ємною частиною їхнього життя", – говорить Марина Саприкіна, керівниця Центру "Розвиток КСВ".

Щоб надихнути та підтримати учасників, поділитись власними історіями успіху та рецептами здорових звичок, до програми долучились українські зірки, зокрема кулінарний експерт Євген Клопотенко закликав дітей змінювати свої харчові звички: "Не бійтесь експериментувати! Не бійтесь ризикувати! Робіть кожен свій день смачнішим! Якщо вам сьогодні доводиться їсте те, що ви їли вчора, достатньо додати одну малесеньку спецію, щоб день став яскравішим і все заграло ще більше позитивними кольорами (і це стосується не лише їжі)!".

Також до проєкту долучилась зіркова тренерка програми "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, перша українка, що здійснила сходження на 7 найвищих вершин світу, альпіністка Тетяна Яловчак та тенісист Сергій Стаховський.

Нагадуємо, що взяти участь в програмі може будь-яка школа України. Восени стартує реєстрація на нові етапи програми, адже організатори переконані, лише усім разом під силу залучити до здорового способу життя ще більше школярів і перетворити проєкт Healthy Schools на масштабних національний рух.

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