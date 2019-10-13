Украли деньги с банковской карты: эксперт рассказал, что нужно делать

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В Украине все чаще "потрошители" банковских карт придумывают новые аферы, чтобы завладевать чужими деньгами. Далеко не всегда получается себя обезопасить, тем более что многие мошенники действуют продумано и профессионально. Адвокат, руководитель практики корпоративного и налогового права Адвокатской компании "Борисенко и партнеры" Анатолий Заднипряный в комментарии сайту "Сегодня" рассказывает, что в первую очередь о краже денежных средств с карты нужно уведомить банк.

В первую очередь стоит отметить, что банки достаточно неохотно идут навстречу пострадавшим (в том числе, и потому, что сами опасаются мошеннических афер). Тем не менее, если деньги пропали со счета, а вы уверенны, что никуда их не тратили и не снимали, все же нужно попробовать обратиться в банк за помощью.

Эксперт напоминает, что, согласно действующему законодательству Украины, до момента такого уведомления именно клиент несет всю ответственность за получение третьими лицами доступа к его карточному счету (за исключением случаев взлома хакерами электронной системы банка и некоторых других). Такая мера может спасти от дальнейших хищений и позволит более эффективно защитить свои права в суде. Поэтому, как только замечена подозрительная активность, связаннаю с картой или банковским счетом, или же если вы просто утеряна карта – тут же нужно сообщать в банк.

"Но уведомить банк нужно правильно. Если заблокировать карту можно и по телефону, то заявление о краже денежных средств я настоятельно рекомендую подать в письменной форме и добиться проставления уполномоченным сотрудником банка на вашем экземпляре отметки о его получении. Иногда банки отказывается принимать заявление, в этом случае нужно направить его почтой ценным письмом с описью вложения, а доказательства отправки сохранить", – пояснил Заднипряный.

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Адвокат добавил, что далее нужно подать заявление о преступлении: сделать это можно в любом отделении полиции, но лучше все же сразу обратиться в управление киберполиции по месту нахождения банка или его филиала, поскольку именно в киберполицию, скорее всего, передадут ваше обращение.

"В заявлении нужно максимально подробно описать ситуацию и указать, что вы просите зарегистрировать уголовное производство и начать расследование. Ссылаться на статьи уголовного кодекса необязательно, следователь должен квалифицировать противоправные действия самостоятельно при регистрации вашего обращения в Едином реестре досудебных расследований. К сожалению, расследование таких уголовных дел может длиться годами и в конечном итоге завершиться для потерпевшего ничем", – отметил адвокат.

По его словам, третьим шагом может быть обращение в суд с иском к банку о возмещении украденных денежных средств. Но в этом случае доказывать факт кражи и другие обстоятельства придется потерпевшему. Проблемой является то, что такие дела достаточно сложны, и без адвоката их обычно не выиграть. При этом гонорар адвоката по такому делу обычно составляет не менее 500 долларов США, что при краже относительно небольших сумм делает судебный спор нецелесообразным.

Олег Дерлюк, управляющий партнер "Stron", рассказывает, что существуют международные правила карт Visa и Master Card, по которым владельцы карт (в данном случае, банки) имеют право принудительно вернуть и/или блокировать деньги, полученные мошенническим путем.

"Клиент, который стал жертвой мошенничества, может обратиться в банк с заявлением о мошенничестве и несанкционированном списании средств, сразу же ему будет предложено закрыть карту для предотвращения будущих списаний. Далее служба внутренней безопасности банка будет рассматривать данную заявку и при подтверждении факта мошенничества, может быть произведен возврат средств или, если мошенник также является клиентом банка, – блокировка счета", — отметил Дерлюк и добавил, что банки не несут ответственность за убытки, нанесенные клиенту в случае добровольного разглашения (раскрытия) информации по счету в результате использования клиентом паролей, пин-кодов, CVV- кодов платежных карт.

Больше об этом читайте в материале на сайте "Сегодня": "Мошенники и банковские карты: как себя обезопасить и как вернуть украденные деньги".

Ранее новости "Сегодня" уже писали, что SIM-карты украинцев взламывают ради денег с кредиток. Журналисты встретились с одной из жертв такой схемы. Киевлянка Марина прячет лицо от камер, поскольку до сих пор напугана. Ее обманул сосед, который снял с карточки Марины более 3 000 гривен.

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