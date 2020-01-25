Укрепление системы экстренной медицины: что запланировало правительство

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Правительство запланировало серьезное укрепление системы экстренной медицинской помощи в 2020 году.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 24 января, говорили о результатах Всемирного экономического форума в Давосе для Украины, а также о заработных платах министров и чиновников.

"На этот год запланировано очень серьезное укрепление системы экстренной медицинской помощи. Мы планируем более 200 приемных отделений построить по Украине и каждое отделение мы уже сейчас проектируем"- сказал Гончарук.

По его информации, сейчас в Украине ситуация является очень сложной, ведь много людей умирает из тех, кто мог бы выжить, если бы система здравоохранения работала лучше.

"На самом деле эти 160 тысяч людей мы можем спасать, если наша медицинская система была бы более эффективной. За один день не сделаешь", – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, проблемы есть везде, от коррупции и откатов на закупке медицинского оборудования и транспорта к отсутствию доверия к медикам. "Очень много других проблем. Откаты на закупках "скорых". Вся эта история с тендерами. Но нужно время на то, чтобы система стала более эффективной. И для этого нужно в том числе, друзья, ваше доверие. Доверие к нашему государству, доверие к нашему поколению и вера в то, что мы вместе можем это сделать", — подытожил Гончарук. Напомним, в 2020 году правительство назвало реформу здравоохранения приоритетной среди направлений деятельности Кабинета министров. С 1 апреля должна заработать программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья, и на это в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

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