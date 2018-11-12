Укрепрайон "Баржа": ВСУ показали, как вгрызаются в землю на Донбассе, фото

Пока на Донбассе установилось хрупкое затишье, украинские военные из состава ООС укрепляют свои опорные пункты.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Взводный опорный пункт – это несколько сотен метров линии обороны, вдоль которой расположены замаскированные наблюдательные пункты, траншеи и огневые позиции. А кроме того – это блиндажи и укрытия для отдыха, приготовления пищи и хранения имущества.

Бойцам важно иметь на позиции повышенный комфорт во время осенних дождей и зимних морозов. Но главное – безопасность личного состава, поэтому о необходимости укрепления позиции на опорнику никому лишний раз объяснять не нужно.

"Минометные и пулеметные обстрелы здесь не новость, главная проблема – это снайперский огонь, – говорит командир взвода с позывным "Юрист". – Поэтому, самое важное, максимально обезопасить передвижение личного состава. Земля здесь "тяжелая", но что делать. Вгрызаемся".

Необходимые материалы подвозят, поэтому время, когда враг "устал" от провокаций, бойцы сразу используют, чтобы что-то укрепить, расширить или утеплить. Но враг добавляет работы. То после 82-мм миномета надо подлатать траншею, то ДШК "прошил" насыпь на левом краю, а недавно террористы намеренно подожгли зажигательными патронами опавшие сухие листья у наблюдательного поста.

Все меньше и меньше остается мест где на бойцов может коварно "охотиться" снайпер. Где-то добавили перекрытия, где-то накрыли деревянными бревнами опасный участок, в других местах – "модифицировали" обычную траншею до ростовой.

Взводный опорный пункт – только маленькое звено большой обороны вдоль линии разграничения, но бойцы понимают, что от прочности их позиции зависит не только их жизнь, но и безопасность "соседей", говорится в сообщении.

В то же время посетители странички штаба ООС довольно скептически прокомментировали увиденные фото, засомневавшись, что этот опорник, действительно, расположен на передовой.

"Даже подмели перед фотосессией!"

"И где же такой образцовый ВОП?!"

"Шифер больше вреда принесёт при попадание мины чем осколки. Это какая линия?"

"И не одного бычка не видно, какая-то подозрительная позиция".

"Коли будуть результати на кращий ВОП?"

"Доски на дно окопу кладуть! Багачі! ВОП явно не знає що таке обстріл, інакше б шифером не обшивали", – критикуют снимки пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось, что опорный пункт оккупантов у Желобка был взорван, когда пьяные боевики попытались поджарить шашлыки возле склада боеприпасов.

Еще одной версией причины взрыва на складе боеприпасов у Желобка сами сепаратисты называют желание командира бригады "Джафара" избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.