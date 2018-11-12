Укрепрайон "Баржа": ВСУ показали, как вгрызаются в землю на Донбассе, фото
Главная проблема опорника – это снайперский огонь со стороны противника
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Фото: Facebook штаба операции Объединенных сил
Пока на Донбассе установилось хрупкое затишье, украинские военные из состава ООС укрепляют свои опорные пункты.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Взводный опорный пункт – это несколько сотен метров линии обороны, вдоль которой расположены замаскированные наблюдательные пункты, траншеи и огневые позиции. А кроме того – это блиндажи и укрытия для отдыха, приготовления пищи и хранения имущества.
Бойцам важно иметь на позиции повышенный комфорт во время осенних дождей и зимних морозов. Но главное – безопасность личного состава, поэтому о необходимости укрепления позиции на опорнику никому лишний раз объяснять не нужно.
"Минометные и пулеметные обстрелы здесь не новость, главная проблема – это снайперский огонь, – говорит командир взвода с позывным "Юрист". – Поэтому, самое важное, максимально обезопасить передвижение личного состава. Земля здесь "тяжелая", но что делать. Вгрызаемся".
Необходимые материалы подвозят, поэтому время, когда враг "устал" от провокаций, бойцы сразу используют, чтобы что-то укрепить, расширить или утеплить. Но враг добавляет работы. То после 82-мм миномета надо подлатать траншею, то ДШК "прошил" насыпь на левом краю, а недавно террористы намеренно подожгли зажигательными патронами опавшие сухие листья у наблюдательного поста.
Все меньше и меньше остается мест где на бойцов может коварно "охотиться" снайпер. Где-то добавили перекрытия, где-то накрыли деревянными бревнами опасный участок, в других местах – "модифицировали" обычную траншею до ростовой.
Взводный опорный пункт – только маленькое звено большой обороны вдоль линии разграничения, но бойцы понимают, что от прочности их позиции зависит не только их жизнь, но и безопасность "соседей", говорится в сообщении.
В то же время посетители странички штаба ООС довольно скептически прокомментировали увиденные фото, засомневавшись, что этот опорник, действительно, расположен на передовой.
- "Даже подмели перед фотосессией!"
- "И где же такой образцовый ВОП?!"
- "Шифер больше вреда принесёт при попадание мины чем осколки. Это какая линия?"
- "И не одного бычка не видно, какая-то подозрительная позиция".
- "Коли будуть результати на кращий ВОП?"
- "Доски на дно окопу кладуть! Багачі! ВОП явно не знає що таке обстріл, інакше б шифером не обшивали", – критикуют снимки пользователи соцсетей.
Напомним, ранее сообщалось, что опорный пункт оккупантов у Желобка был взорван, когда пьяные боевики попытались поджарить шашлыки возле склада боеприпасов.
Еще одной версией причины взрыва на складе боеприпасов у Желобка сами сепаратисты называют желание командира бригады "Джафара" избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.
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