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Укргазбанк: фермеры получат стандартизированные кредитные продукты после запуска рынка земли

26 ноября, 18:20

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Запуск рынка земли позволит создать для фермеров стандартизированные банковские кредитные продукты под залог земли

Об этом заявил директор департамента корпоративного бизнеса Укргазбанка Александр Иснюк во время круглого стола "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019", организованного "Финансовым клубом".

"Фермер, у которого есть 500 гектар, тысячу или полторы тысячи, для банка с точки зрения трудозатрат, является одним и тем же профилем. Пакет документов для анализа плюс-минус прежний. И чтобы выполнить определенные планы, проще выдать кредиты на большие суммы крупному бизнесу. Как мелком фермеру получить кредит? И как банку найти с ним общий язык? Выходом из этой ситуации может быть стандартизированный продукт, в котором будут ключевые финансовые параметры. Одним из ключевых моментов является то, что земля является ликвидным активом, является ликвидным залогом", - рассказал Александр Иснюк.

На этапе принятия закона об обороте земли сельскохозяйственного назначения важно определить, какой будет произведен в Украине механизм отчуждения и реализации земли в случае дефолта заемщика.

"В Польше цена земли от 3 до 10 000 евро, и когда у польского фермера происходит дефолт, земля является настолько ценным активов для него, что он продаст все остальное, а не землю. И когда земля у нас станет активом, банк сможет быстро ее реализовать, тогда можно создавать продукт, тогда можно создавать программу для финансирования небольших аграриев", - отметил он.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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