Укргазбанк первым среди государственных банков внедряет услугу "Экспресс-гарантии"

Отныне Укргазбанк первым среди государственных банков будет предоставлять возможность упрощенного и ускоренного получения банковских гарантий клиентам малого и среднего бизнеса, которые принимают участие в открытых тендерных или конкурсных торгах системы "Prozorro"

Укргазбанк первым среди государственных банков внедряет услугу "Экспресс-гарантии" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf8/0d3/5c6bf80d3f78e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf8/0d3/5c6bf80d3f78e.jpg 2019-02-19T14:46:00+02:00 Украина Отныне Укргазбанк первым среди государственных банков будет предоставлять возможность упрощенного и ускоренного получения банковских гарантий клиентам малого и среднего бизнеса, которые принимают участие в открытых тендерных или конкурсных торгах системы «Prozorro»

Такую информацию обнародовала пресс-служба Укргазбанка на сайте. Если раньше на оформление гарантии требовалось 3–5 дней, отныне никаких длительных проверок – менеджер МСБ сообщит клиенту решение всего за 4 часа после обращения, – заявляет пресс-служба. Срок выдачи гарантии – 1 день. Обеспечение для этого не требуется.

Процесс оформления экспресс-гарантий был сокращен путем упрощения процедуры проверки клиента, который теперь сможет самостоятельно заполнить документы онлайн вместе с сотрудником банка.

Кроме того, пресс-служба Укргазбанка акцентирует, что дополнительно ускорить процедуру может и сам клиент. Для этого на сайте Укргазбанка в электронном формате размещен публичный договор, который можно заранее заполнить, распечатать и предоставить менеджеру уже в отделении банка. Гарантии банк предоставляет как в электронном виде с ЭЦП, так и в бумажном, в зависимости от требований документации торгов.

На осуществление одной операции предусмотрен лимит на сумму до 50 тыс. грн. Одновременно действовать могут операции не более чем на 300 тыс. грн.

Сегодня согласно украинскому законодательству для участия в государственных тендерных торгах в соответствии с условиями тендерной документации необходимо обязательно иметь гарантию от банка, однако некоторые организаторы торгов требуют гарантию именно от банка, мажоритарным акционером которого является государство Украина (более 75% капитала).

Укргазбанк пока первый и единственный государственный банк, который внедряет услугу экспресс-гарантии без обеспечения, – указано на сайте. Такое взаимодействие позволит Укргазбанку, с одной стороны, поощрять компании к участию в тендерных торгах, с другой – увеличить собственную клиентскую базу сегмента МСБ. Ведь Укргазбанк постоянно совершенствует и работает над новыми мерами по стимулированию эффективности малого и среднего бизнеса и придания ему большей свободы и возможностей.

Почти за 3 года активной работы Укргазбанк неоднократно признавался лучшим в работе с малым и средним бизнесом, разрабатывал уникальные программы и продукты. Сегодня банк сотрудничает с ведущими мировыми организациями, в частности, Международной финансовой корпорацией в рамках проекта "Стать лидером в сфере банковских услуг для МСБ".

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