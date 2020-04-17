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"Укроборонпром" показал подводные испытания модернизированного танка Т-72: видео

17 апреля, 17:01

Денис Беспалов

Танк погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию

Модернизированный танк Т-72 успешно прошел подводные испытания. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию. Таким образом испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине", - говорится в сообщении.

Ранее на полигоне "Десна" в Черниговской области испытали ходовые характеристики танка.

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Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлен более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге, и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.

Испытания продолжаются, следующим этапом планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца.

Испытания танка Т-72 Видео: Укроборонпром

На Т-72 для использования этого высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

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Также танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

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Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования.

Тактико-технические характеристики танка испытываются в максимально приближенных к реальным военным условиям.

Напомним, в начале марта Киевский бронетанковый завод, входящий в "Укроборонпром", передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из 6 танков Т-72 с управляемыми ракетами "Комбат".

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танк испытания Укроборонпром Т-72

Источник: Сегодня

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