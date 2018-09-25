"Укроборонпром" показал тяжелую технику для полевого ремонта танков

На госпредприятии "Львовский бронетанковый завод", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", успешно завершили испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Лев" и заявили о готовности к ее серийному производству. Об этом сообщает прессс-служба госконцерна.

Как рассказали в "Укроборонпроме", машина создана на базе танка Т-72. БРЭМ предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, а также дляи проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях.

БРЭМ "Лев" была создана конструкторами "Львовского бронетанкового завода" специально для усиления технического сопровождения и оперативного обслуживания танковых подразделений, сформированных из Т-64 и Т-72 различных модификаций.

"Лев" оснащен лебедкой с тросом рабочей длиной 200 метров, которая развивает тяговое усилие в 22000 – 25000 кгс, а при использовании дополнительных полиспастов – до 75000 кгс.

Электросварочное оборудование, которое питается от генератора ремонтно-эвакуационной машины, позволяет проводить электросварочные работы в полевых условиях.

Кроме того, БРЭМ "Лев" оборудован кран-стрелой максимальной грузоподъемностью 12 тонн для проведения в полевых условиях монтажа-демонтажа узлов и агрегатов – в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и т.п. На фото "Укроборонмпрома" показано, как БРЭМ с помощью кран-стрелы поднимает танковую башню.











БРЭМ "Лев". Фото: ukroboronprom.com.ua

БРЭМ "Лев". Фото: ukroboronprom.com.ua

БРЭМ "Лев". Фото: ukroboronprom.com.ua

БРЭМ "Лев". Фото: ukroboronprom.com.ua

БРЭМ "Лев". Фото: ukroboronprom.com.ua

Дополнительно машина оборудована грузовой платформой, позволяющей транспортировать запасные части, необходимые для проведения ремонтных работ, весом до 1,5 тонны.

На БРЭМ "Лев" предусмотрена возможность установки двигателя мощностью до 840 л/с, которые позволяют 41-тонной машине развивать максимальную скорость движения до 60 км/ч.

БРЭМ способна работать в диапазоне температуры воздуха от -40 до +40, и имеет запас хода не менее 460 километров по грунтовой дороге. Экипаж машины составляют три человека, на вооружении БРЭМ – пулемет НСВТ (КТ-12,7).

Напомним, финансирование разработки нового оружия в Украине могут увеличить - правительство Украины предлагает направить в 2019 году из госбюджета на развитие вооружений и военной техники (ВВТ) по линии Министерства обороны 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше в сравнении с параметрами госрасходов на эти цели в 2018 году.

Как сообщалось, 6 сентября СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год.

Среди озвученных приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год:

разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии;

усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ;

реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации;

обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.

Президент Петр Порошенко подписал соответствующий документ, согласно которому на нужды сектора нацбезопасности и обороны в целом будет направлено более 5% ВВП, как это предусмотрено принятым летом законом о нацбезопасности.

Согласно обнародованным в конце августа по итогам специального совещания в СНБО прогнозным оценкам, объем оборонного бюджета Украины на 2019 год составит порядка 200 млрд грн.