"Укроборонпром" получил важный заказ на выставке в ОАЭ

Украина предоставит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО

Фото "Укроборонпром".

"Укроборонпром" получил важный заказ на выставке в ОАЭ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e94/634/5c6e946343234.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e94/634/5c6e946343234.jpg 2019-02-21T14:09:00+02:00 Украина Украина предоставит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО

Руководство государственного концерна "Укроборонпром" договорилось о проведении модернизации систем противовоздушной обороны Республики Египет силами отечественных предприятий оборонного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Как отмечается в сообщении, произошло это во время встречи гендиректора концерна Павла Букина и вице-президента и директора по производству египетской The National Organization for Military Productio Хасана Ахмеда Абд Эльмагиида во время выставки и конференции по защите IDEX-2019, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

"В соответствии с договоренностью, украинская сторона предоставит предложения по модернизации зенитно-ракетных комплексов и других средств ПВО, состоящих на вооружении Вооруженных сил Египта. Комплексная модернизация может включать полную замену устаревшей элементной базы на современные твердотельные элементы. Вместе с модернизацией зенитных ракет это позволит в разы повысить дальность обнаружения целей и их уничтожения", – сказано в сообщении.

Кроме того, во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества в сфере боеприпасов. Сейчас сторонами рассматривается проект по налаживанию совместного производства высокоточных и обычных боеприпасов для артиллерийских систем различного калибра, добавили в госконцерне.

Напомним, Шепетовский ремонтный завод начинает серийное производство передовой РСЗО "Верба" и пусковой установки для реактивных систем "Ольха". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в текущем году.

на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ компания "Спецтехноэкспорт" впервые представила модель высокоточной системы залпового огня "Ольха" .

Также сообщалось, что "Ольха" идет в серийное производство, об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений и безопасности технологий. Выставка проводится под патронатом Президента ОАЭ и Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил ОАЭ Шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна при полной поддержке Вооруженных Сил ОАЭ.

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