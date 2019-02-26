"Укроборонпром" прокомментировал расследование журналистов о миллионных хищениях

Госконцерн призвал журналистов к ответственности, а политические силы – воздержаться от спекуляций

Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" прокомментировал расследование журналистов о миллионных хищениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/560/d91/5c7560d917a0e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/560/d91/5c7560d917a0e.png 2019-02-26T17:54:03+02:00 Украина Госконцерн призвал журналистов к ответственности, а политические силы - воздержаться от спекуляций

Государственный концерн "Укроборонпром" считает манипулятивным расследование журналистов относительно хищений в оборонной сфере, в чем заподозрены чиновники украинской "оборонки". В госконцерне считают, что расследование ссылается на данные следствия по уголовным производствам в отношении компании "Оптимумспецдеталь".

У госконцерне считают некорректным оценивать содержание информации в расследовании, так как журналисты не указали источников ее получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных.

Кроме того в "Укроборонпроме" считают, что информацию журналисты получили в рамках уголовных производств в отношении ООО "Оптимумспецдеталь", открытых в 2015-16 гг.

"Подчеркиваем, что "Укроборонпром" в рамках возбужденных уголовных производств предоставляет следственным органам всю необходимую информацию. В концерне отсутствуют данные о состоянии досудебного следствия по этим делам. В соответствии с законом их имеют право предоставлять исключительно органы следствия. Руководство концерна заинтересовано, чтобы все производства расследовали как можно скорее, а должностные лица, причастные к злоупотреблениям, были наказаны в соответствии с законом. Подчеркиваем, что журналисты программы "Наши деньги", которые манипулятивно использовали закрытую информацию по уголовным расследованиям, должны обращаться за ее проверкой к первоисточникам. Считаем, что факты произвольного использования информации, имеющей отношение к вопросам национальной безопасности, должны получить надлежащую юридическую оценку компетентных органов", – говорится в заявлении.

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"Укроборонпром" призвал журналистов к ответственности, а политические силы – воздержаться от спекуляций и дальнейших информационных диверсий.

Как ранее стало известно, проект журналистский "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, он Игорь Главдковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 миллионов гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО.

Напомним, 25 февраля в Украине произошло громкое задержание экс-начальника Генерального штаба генерал-полковника Владимира Заманы, которого обвинили в государственной измене. Как рассказывал военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге, генерал подозревается в развале Вооруженных сил. По его словам, экс-начальник Генштаба существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.



В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 27 марта.

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