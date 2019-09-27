"Укроборонпром" возобновил контроль над "Укрспецэкспортом"

Фото: "Укроборонпром"

Украинский госконцерн "Укроборонпром" возвратил себе контроль над входящей в его состав госкомпанией "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facebook.

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"Сегодня вернули контроль над самым большим экспортером – компанией Укрспецэкспорт. В семью. Ведь дикая жесть же — одна часть компании рейдерит другу.", – написал он на своей странице в соцсети.

Как уточнили в госконцерне, руководство подписало приказ об отмене новой редакции устава "Укрспецэкспорта", а другим приказом в компании начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств его изменения.

Как писали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Абромавичуса главой "Укроборонпрома" 30 августа.

В сентябре гендиректор концерна заявил, что поддерживает создание государственного холдинга, который бы объединил крупные стратегические государственные компании. Он также добавил, что считает возможным встраивание "Укроборонпрома" в его конструкцию.

По словам Абромавичуса, он будет "поддерживать и премьера, и министра экономики, если они будут дальше двигать эту идею".

Ранее "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, которые помогают запускать ракеты и самолеты, а также спасают человеческие жизни:

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