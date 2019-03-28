"Укроборонпром" заменил российские детали на украинские для техники ВСУ

Большинство деталей для украинской бронетехники производятся в Украине и небольшая часть закупается заграницей

Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" заменил российские детали на украинские для техники ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c8e/34d/5c9c8e34daf78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c8e/34d/5c9c8e34daf78.jpg 2019-03-28T11:07:00+02:00 Украина Большинство деталей для украинской бронетехники производятся в Украине и небольшая часть закупается заграницей

После скандала с хищениями в "Укроборонпроме" по закупке и перепродаже деталей для украинской военной техники, в госконцерне заявляют, что с 2014 года активно занимаются замещением российской военной продукции, особенно удалось это в бронетанковой сфере.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что самые критические проблемы по импортозамещению решены еще в 2014-2015 годах, особенно это касается производства новейшей украинской бронетехники.

"С 2014 года концерном реализуется программа импортозамещения, задачей которой является полный разрыв связей с военно-промышленным комплексом России. В ее рамках налажено сотрудничество с более 500 частными украинскими предприятиями, которые своей продукцией заменили комплектующие российского производства. В производстве БТР-4 в 2014 году использовалось 45% российских деталей, 45% украинских и 10% иностранных. Уже в 2015 году его начали производить без единой российской детали, а доля украинских и иностранных комплектующих увеличилась до 65% и 35% соответственно. В 2016 году БТР-4 получил уже 85% украинских деталей и 15% иностранных. Если сравнивать с 2014-2015 годами, то самые критические проблемы в сфере импортозамещения уже решены. Особенно в бронетанковой отрасли", – сообщили в "Укроборонпроме".

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В госконцерне подчеркнули, что, например, сейчас завод им. Малышева освоил производство гусениц для БМП. Для этого пришлось заменить стандарт стали, ведь старый производился в России.

Напомним, в феврале журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинской "оборонки". Журналисты утверждают, что таким образом произошли хищения не менее 250 млн гривен.

В начале марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также недавно в ежегодном исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось, что Украина заняла 12 место в перечне 25 крупнейших экспортеров оружия. В то же время, по утверждению авторов исследования, за период 2014-2018 годов 23% украинского экспорта ВВТ приходилось на РФ. В свою очередь в "Укроборонпроме" заявили, что не поставлял вооружение в РФ после 2014 года.

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