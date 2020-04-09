"Укрпочта" бесплатно будет доставлять освященные куличи на Пасху

Заказать кулич можно будет с 12 апреля на сайте Укрпочты

"Укрпочта", которая расширила доставку на время карантина, с 13 до 17 апреля будет бесплатно доставлять освященные пасхальные куличи украинцам.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр договорился об освящении куличей с главами Православной церкви Украины Епифанием и Украинской греко-католической церкви Святославом.

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"Имел честь обратиться к предстоятелям церквей по благословению и освящению пасхальных хлебов для всех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома", – написал Криклий в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что богослужения во всех храмах Украины всех без исключения конфессий в ближайшее время, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 апреля глава государства также записал новое видеообращение к украинцам и рассказал, как будет праздноваться в 2020 году Пасха. Он призвал верующих не создавать опасность для здоровья и жизни своих близких.

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