Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

UKRSIBBANK интегрировал платформу Mastercard Instalments для расчетов за покупки частями прямо на кассе

17 марта, 12:29

Новости компаний

Услуга уже доступна в магазинах сети Leroy Merlin в Украине

Компания Mastercard представила в Украине универсальную платформу, которая позволяет покупателю непосредственно во время оплаты картой Mastercard на кассе разделить сумму покупки на равные части и выплачивать ее за несколько ежемесячных платежей. Сегодня услуга "оплаты частями" на платформе Mastercard впервые в Украине доступна для держателей карт с лимитом от UKRSIBBANK в сети магазинов Leroy Merlin в Киеве и Одессе.

Купить товар в рассрочку на кассе можно всего в несколько шагов:

Реклама

  1. В момент расчета картой на POS-терминале выберите опцию "Оплата частями";
  2. Выберите количество платежей/месяцев рассрочки: 3, 10 или 24 месяцев;
  3. Ознакомьтесь с предварительным расчетом ежемесячного платежа с учетом комиссий;
  4. Подтвердите оплату.

Рассрочка предоставляется на покупки на сумму свыше 3000 грн. Детальная информация об услуге доступна по ссылке.

В тренде
Украину ждут температурные качели: синоптики дали прогноз на 17 марта (карта)

"UKRSIBBANK как банк для меняющегося мира, предлагает инновационное решение своим клиентам, заручившись поддержкой надежного партнера — компании Mastercard. Платформа, которую мы интегрируем, уникальна тем, что упрощает взаимодействие клиента с банком, экономит время на принятие решения о покупке и ускоряет процесс ее осуществления", — отметила Юлия Кадулина, директор по вопросам потребительского кредитования UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

"Mastercard® Instalments — ответ на стремление пользователей иметь простой и понятный способ доступа к кредитным средствам. Сервис позволяет клиентам планировать расходы, эквайерам — привлекать новых торговцев полезной услугой, а эмитентам — стимулировать активное пользование кредитными картами в торговых сетях. Уникальность услуги заключается в том, что она не привязана к какому-то конкретному банку или торговцу, а является универсальной для использования. Так, покупатель сможет совершать покупку в рассрочку картой одного банка на POS-терминале другого банка", — подчеркнула Наталья Кузьмич, директор по развитию продуктов и платформ лояльности Mastercard в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MasterCard рассрочка UKRSIBBANK

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
День святого Патрика-2020: история и традиции праздника
День святого Патрика-2020: история и традиции праздникаFun
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...