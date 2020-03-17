UKRSIBBANK интегрировал платформу Mastercard Instalments для расчетов за покупки частями прямо на кассе

Компания Mastercard представила в Украине универсальную платформу, которая позволяет покупателю непосредственно во время оплаты картой Mastercard на кассе разделить сумму покупки на равные части и выплачивать ее за несколько ежемесячных платежей. Сегодня услуга "оплаты частями" на платформе Mastercard впервые в Украине доступна для держателей карт с лимитом от UKRSIBBANK в сети магазинов Leroy Merlin в Киеве и Одессе.

Купить товар в рассрочку на кассе можно всего в несколько шагов:

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В момент расчета картой на POS-терминале выберите опцию "Оплата частями"; Выберите количество платежей/месяцев рассрочки: 3, 10 или 24 месяцев; Ознакомьтесь с предварительным расчетом ежемесячного платежа с учетом комиссий; Подтвердите оплату.

Рассрочка предоставляется на покупки на сумму свыше 3000 грн. Детальная информация об услуге доступна по ссылке.

"UKRSIBBANK как банк для меняющегося мира, предлагает инновационное решение своим клиентам, заручившись поддержкой надежного партнера — компании Mastercard. Платформа, которую мы интегрируем, уникальна тем, что упрощает взаимодействие клиента с банком, экономит время на принятие решения о покупке и ускоряет процесс ее осуществления", — отметила Юлия Кадулина, директор по вопросам потребительского кредитования UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

"Mastercard® Instalments — ответ на стремление пользователей иметь простой и понятный способ доступа к кредитным средствам. Сервис позволяет клиентам планировать расходы, эквайерам — привлекать новых торговцев полезной услугой, а эмитентам — стимулировать активное пользование кредитными картами в торговых сетях. Уникальность услуги заключается в том, что она не привязана к какому-то конкретному банку или торговцу, а является универсальной для использования. Так, покупатель сможет совершать покупку в рассрочку картой одного банка на POS-терминале другого банка", — подчеркнула Наталья Кузьмич, директор по развитию продуктов и платформ лояльности Mastercard в Украине.

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