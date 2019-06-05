"Укрзалізниця" строит переходы жизни через пути

Такие "умные" переходы есть уже в нескольких городах на территории Юго-Западной, Львовской и Донецкой железной дороги

Их пока только 5, но они уже позволили снизить статистику смертности на железной дороге почти вдвое. Первыми "умные" переходы стали устанавливать на Юго-западной железной дороге. До конца 2019 года в стране построят еще десяток таких переходов, обещают в "Укралізниці".

Железная дорога – зона повышенной опасности, и не зря нам со школьной скамьи вкладывали в голову правила перехода через пути. В теории их знают абсолютно все, на практике – соблюдают единицы. Сэкономить время, сократить путь или просто по причине банальной лени пройти лишних несколько метров – многие ежедневно сознательно рискуют своей жизнью, повышая тем самым статистику смертности под колесами локомотива.

Трагедия, случившаяся недавно на станции Саперно-Слободская в Киеве – еще одно тому подтверждение. Напомним, 6 мая поезд на смерть сбил молодого мужчину, который переходил пути в неположенном месте и разговаривал при этом по телефону. От полученных травм парень погиб на месте.

С нарушителями в "Укрзалізниці" решили бороться самым прогрессивным образом из возможных – развивать и совершенствовать свою собственную инфраструктуру, устанавливать безопасные переходы через пути по европейскому образцу для пешеходов.







Первые такие переходы стали обустраивать на территории Юго-Западной железной дороги, которая пересекает самые густонаселенные регионы Украины.

"Сокращение количества трагедий на железной дороге – приоритет №1 сейчас. Мы досконально изучили европейский опыт борьбы с таким печальным явлением и положили самые прогрессивные наработки наших западных коллег в основу нашей собственной стратегии безопасности, – комментирует Роман Веприцкий, директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". – В 2018 году мы оборудовали три безопасных перехода через пути – в Белой Церкви, Ирпене и Киеве. К концу 2019 года планируем установить еще минимум 10 таких. Места для оборудования переходов выбираем, основываясь на данных собственной статистики о несчастных случаях. В первую очередь ставим их там, где в год зафиксировано более 10 происшествий. В результате, на участках железной дороги, где уже есть переходы, нам удалось сократить случаи травматизма и смерти вдвое".

Между тем, статистика смертности под колесами локомотива – ужасает. Как сообщила главный специалист департамента охраны труда Алена Овсиенко, только на территории филиала Юго-Западной железной дороги за 5 месяцев 2018 года произошло 78 несчастных случаев, 41 из них – со смертельным исходом.

После того, как приступили к первому этапу внедрения масштабного проекта по предотвращению непроизводственного травматизма на железной дороге, статистику смертности удалось сократить почти в два раза.

580 несчастных случаев, 338 из которых – со смертельным исходом произошло на железной дороге в целом в 2018 году

На установку 1 "умного" перехода нужен месяц и 1 миллион гривен

Разработку стратегии по созданию максимально безопасной для населения железнодорожной инфраструктуры начали с досконального изучения опыта европейских и американских коллег.

"Мы встречались с нашими западными коллегами, и первое, что нас интересовало – их методы предотвращения несчастных случаев на железной дороге и особенности конструкции переходов для пешеходов, - отмечает Роман Веприцкий. – В итоге у нас на рассмотрении оказалось три проекта: наземные мосты, подземные тоннели и специальные переходы, которые монтируются непосредственно через пути".

Сооружение мостов – сложных инфраструктурных объектов – по предварительной оценке обошлось бы примерно в 20-30 миллионов гривен, а строительство затянулось бы на долгие месяцы. Подземные тоннели также сочли проектом, слишком затратным и по бюджету, и по срокам реализации. Поэтому решили, что места для их установки будут выбирать максимально продуманно и там, где они действительно нужны и будут использоваться по назначению.

10 "умных" переходов планируют оборудовать железнодорожники до конца 2019 года

Более того, мосты и тоннели – решения, которые нежизнеспособны с учетом особенностей менталитета населения. Понаблюдав за мостами, которые уже построены через пути, железнодорожники поняли, что пешеходы ими не пользуются. С велосипедами и тачками куда удобней просто перебежать железную дорогу по проторенной тропинке, нежели тащить все это через мост.

Поэтому в УЗ решили остановиться на самом простом, удобном и недорогом варианте – переходах через пути. Оборудовать один такой переход можно всего за месяц, а его стоимость в двадцать раз ниже, чем у мостов и тоннелей – 1 миллион гривен. Чтобы процесс реализации проекта по установке переходов жизни двигался оперативней, руководство Юго-Западной железной дороги вовлекло в инициативу местные органы власти. Они не только будут способствовать строительству, но и частично финансировать его из своего бюджета.

Конструкцию переходов продумали до мелочей

Переходы через пути сконструированы таким образом, что не заметить приближающийся поезд просто невозможно. Инженеры учли каждую деталь.

За основу взяли ограждения лабиринтного типа, как в аэропортах. Прежде чем ступить на переход, пешеход сначала вынужден пройти несколько метров вдоль путей в одну сторону, затем – столько же в другую, посмотрев, нет ли поезда. Кроме того, место перехода оборудовали специальным нескользящим покрытием, световой и звуковой сигнализацией, видеонаблюдением.

Новые переходы удобны не только для пешеходов, но и для людей с ограниченными возможностями. Их оборудовали специальными пандусами.









Дополнительная защита – ограждения вдоль путей

Современные переходы через железнодорожные пути – не единственный план по спасению пешеходов. После строительства скоростной линии "Киев-Борисполь", огражденной высоким щитом, в Юго-Западной железной дороге решили зарежимить и остальные участки путей, пересекающих территорию больших городов. Сейчас полным ходом возводят ограждение неподалеку ТЦ "Оушн Плаза" в столице. По данным "Укрзалізниці" только в прошлом году под колесами поезда здесь погибли 12 человек. После установки ограждения железнодорожники не зафиксировали на этом участке ни одного несчастного случая.

Успешный опыт решили масштабировать и на другие участки, где железнодорожное полотно пересекает город.

Ограждения нужны не только для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Это также поможет машинистам. Как сообщил Роман Веприцкий, машинист за годы своей работы сбивает в среднем до 30 человек. Каждый такой случай отражается на его психоэмоциональном здоровье. И хотя каждый сотрудник после подобного чрезвычайного происшествия проходит курс реабилитации, забыть такое крайне сложно.

"Когда мы видим человека на путях, реагируем очень оперативно. Но проблема в том, что избежать наезда мы не можем. В зависимости от тоннажа состава поезд может проехать еще около километра, прежде чем остановится полностью", – рассказывает машинист Валентин Куц.

Переходы жизни строят по всей Украине

После успешного запуска первых переходов жизни в Киеве и области такие же стали оборудовать и на территории других региональных филиалов УЗ. В частности, по одному "умному" переходу уже появилось на Львовской и Донецкой железной дороге.

"Во Львове переход оборудовали в самом опасном месте – почти в центре города. Кроме Львова, такие горячие точки есть также в Стрые и Самборе, их также важно оборудовать безопасными переходами. Особое внимание стоит уделить тем участкам железной дроги, где ходят скоростные поезда. С начала этого года только в региональном филиале "Львовская железная дорога" погибло 15 человек", - прокомментировал Марьян Павлюк, главный инженер службы пути регионального филиала "Львовская железная дорога".

В "Укрзалізниці" убеждены, их инициатива – дело нужное и важное. И, несмотря на критику и скепсис, намерены продолжать внедрять свои планы в жизнь, ведь безопасность пассажиров – дело чести для новой руководящей команды железнодорожников.

Мнение пешеходов

Лариса, жительница Ирпеня:

"В этом месте переходить пути было очень страшно и небезопасно. С одной стороны могла двигаться пригородная электричка, с другой – пассажирский поезд. Сложно было уследить. Теперь этой проблемы нет. Сработала звуковая сигнализация – значит неподалеку поезд. Кроме того, пересекать его с коляской очень удобно. Словом – настоящий европейский переход".

Валентина, жительница Львова:

"На этом участке путей переходить было очень опасно. Здесь случалось немало несчастных случаев. С коляской пройти было страшно. Новый переход сделал это место безопасным для пешеходов".

Григорий, киевлянин:

"Переход на Дарнице был очень нужен, хорошо, что его поставили. Здесь с одной стороны промзона, с другой – остановки пассажирского транспорта. Люди часто перебегали пути, чтоб успеть на маршрутку и вполне могли попасть под колеса поезда. Теперь здесь намного безопасней и удобней переходить дорогу".

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