"Укрзализныця" ограничила продажу билетов на поездки после 9 декабря

Сегодня, 23:32

Корректировки графика движения связаны с запуском сообщения с аэропортом "Борисполь"

Автор фото: Данил Павлов, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

Ограничение продажи билетов на поездки после 9 декабря и соответствующие корректировки в график движения пассажирских и пригородных поездов "Укрзализныця"ввела в связи со строительными и подготовительными работами к началу запуска движения поездов к аэропорту "Борисполь".

Как пояснили в пресс-службе, временно не осуществляется продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018, По мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открываться.

Как сообщалось, добраться до аэропорта можно будет всего за 35 минут и 80 гривен.

Напомним, ранее "Укрзализныця" показала отремонтированные рельсовые автобусы польской фирмы Pesa, которые будут возить пассажиров по линии скоростного экспресса от Центрального ж/д вокзала до аэропорта "Борисполь". Четыре автобуса будут находиться на маршруте и один резервный. В каждом составе 90 сидений.

Также мы писали, что УЗ планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов
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Источник:

"Сегодня"

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