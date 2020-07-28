В поездах больше нет безопасной дистанции: "Укрзализныця" продает все места

"Укрзализныця" начала продавать билеты на все места в поездах: инфекционисты считают, что это приведет к вспышке заболеваемости

"Укрзализныця" с середины июля начала продавать билеты на все места в поездах дальнего сообщения из Киева и в Киев. Пассажиры об этом узнавали во время поездки. Ранее Кабмин разрешил "Укрзализныце" продавать 50% билетов в поездах и рассаживать пассажиров в шахматном порядке. Таким образом между пассажирами должна была сохраняться безопасная дистанция – 1,5 м. Однако с середины июля "Укрзализныця" неожиданно начала продавать остальные 50% билетов. Пассажиров, которые планировали поездку заранее, об этом не предупредили. Свое решение компания объясняет тем, что продажу всех билетов разрешила Киевская городская государственная администрация.

Реклама

"Восстановление полноценной продажи билетов стала возможной благодаря согласованию с Киевской городской государственной администрации", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Пассажирка Любовь Я. рассказала, что покупала билеты в купе для себя и мужа за полтора месяца до поездки. Тогда в одном купе можно было купить только верхнее и нижнее места, другие два места – "на карантине". О том, что придется ехать еще с двумя людьми они узнали уже в поезде.

Вопреки всем нормам карантина все забито в упор – по четыре человека в купе. И ехать так почти сутки. Про какую дистанцию может идти речь. Я уже не говорю, что можно было купить два нижних места", – говорит Любовь Я.

Иванке Ч. из Ужгорода повезло – она в последний момент успела выкупить два "карантинных" места. Она с мужем и двумя детьми заранее покупали четыре билета из Ужгорода в Киев.

"Поскольку старшему сыну уже 6 лет, я купила билет на него в другом купе, чтобы за ним было место, хотя все равно ехал бы с нами в купе", – говорит женщина.

О том, что "Укрзализныця" подсадит еще кого-то Иванка Ч. узнала случайно, когда решила проверить билеты и заметила, что "карантинные" места вдруг выставили на продажу.

"Нас четверо (двое малолетних детей) и еще чужие люди в условиях закрытого пространства один на один и пандемия .... Я быстро выкупила еще те два места, билет сына сдала, потеряв при этом 50 грн за возвращение", – добавляет Иванка.

Реклама

В соцсетях множество историй людей, которые растеряны, потому что не смогли выкупить билеты или сдают их из-за того, что внезапно началась продажа "карантинных" мест.

Георгий М. пишет, что его компания покупала 101 билет по групповому тарифу с оплатой сборов и комиссий за выписку групповых билетов с "карантинной" рассадкой через полку по два человека в купе.

"Внимание – 101 билет для группы туристов, сотрудников одного предприятия. И тут я узнаю, что между каждым из наших туристов вы продали "карантинные" места другим людям! То есть моя группа женщин, детей, сотрудников будет перемешана непонятно с кем. Особенно обрадовал вагон плацкарт, в котором мы должны были ехать два человека в купе и один на боковушке, а теперь будет три наших заказчика плюс три абсолютно незнакомых человека и главное в вагоне без кондиционера! Почему никто не перезвонил просто по-человечески и профессионально и не выписал нам билеты в один вагон? И какой выход теперь?", – поделился Георгий М.

На все жалобы пассажиров "Укрзализныця" отвечает, что получила разрешение от Киевской городской государственной администрации, а недовольным предлагают отказаться от путешествия и сдать билеты.

Полные вагоны ездят не только по направлениям из Киева или транзитом через столицу, но и по всем другим маршрутам. Несмотря на то, что сейчас вспышка заболеваемости во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, туда тоже продают 100% билетов из Одессы, Харькова, Днепра и других городов.

"Лучше отложить поездку, если нет острой необходимости"

Нельзя было разрешать полную посадку в поезда, считает инфекционист Оксана Выговская. Это прямое нарушение социальной дистанции. Если в восточных регионах более-менее безопасно, то западные области – это красные зоны сейчас, отмечает врач.

"Вероятность инфицироваться достаточно высока, поскольку рядом может находится носитель вируса. Я думаю, что это будет всплеск заболеваемости. Это очень плохо, что так сделали, – говорит инфекционист.

Реклама

Инфекционист Инна Андрусович сама столкнулась с такой ситуацией.

"Я отправляла недавно ребенка с бабушкой из Харькова в Новоалексеевку на Азовское море, уже была 100% посадка. Хотя, когда покупали билеты, продавалось 50% мест. Когда мы покупали билеты в одно купе, то рассчитывали, что едем в безопасности, поскольку о себе мы знаем все, а о других – ничего и не можем быть уверены, что они здоровы. Никого не предупредили и другим людям точно так же продали места в этом купе", – рассказывает инфекционист Инна Андрусович.

Дистанцирование – это основной пункт на соблюдения которого указывает Всемирная организация здравоохранения.

"Поскольку он игнорируется, то стоит ожидать вспышку заболеваемости", – добавляет Инна Андрусович.

Люди должны понимать риски и принимать для себя решение. Если нет острой необходимости ехать, то лучше отложить поездку или ехать другим способом, например, автомобилем, если есть возможность, советует эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Конечно, маски должны еще оставаться и правильно использоваться. Время ношения одной маски не должно превышать два-три часа, но если маска стала влажной раньше, то ее необходимо сменить. Если человек молодой, здоровый, то он может позволить себе риск. А если человек имеет хронические заболевания, если это пожилой человек, то надо хорошо подумать, рисковать ли своем здоровьям и жизнью", – говорит Людмила Мухарская.

Было ли разрешение от КГГА

В Киевской городской государственной администрации удивлены, что "Укрзализныця" ссылается на разрешение от них.

"К нам приходило письмо от "Укрзализныци", в котором они просили о возможности проезда железнодорожного транспорта по Киеву с полной заполненностью сидячих мест. Но поскольку "Укрзализныця" находится в подчинении Мининфраструктуры, она не имеет к нам никакого отношения. Для нас очень странно, что они ссылаются на какие-то разрешения от КГГА. На их письмо мы ответили ,что есть пункт протокола постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) и постановление Кабмина о карантинных ограничениях и все. Единственное, в самом протоколе сказано, что перевозка пассажиров железнодорожным транспортом городского сообщения возможна в пределах количества сидячих мест. Но отдельно для "Укрзализныци" мы никаких распоряжений не выдавали, у нас нет таких полномочий", – пояснили "Сегодня" в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В постановлении Главного санитарного врача об организации противоэпидемических мер на железнодорожных перевозках говорится: если поезд едет в регион, где нет ослабления противоэпидемических мер, то в вагоне может ехать только 50% пассажиров. А если поезд едет транзитом через область, где нет послаблений, то он не может подбирать там пассажиров.

Реклама

Решения об ослаблении или ужесточении карантина принимают областные комиссии ТЭБ и ЧС на основании показателей заболеваемости. По данным Минздрава, регионами с высокими рисками распространения заболеваемости сегодня являются Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области.

Но, например, в протоколе № 26 Комиссии ТЭБ и ЧС Львовской области есть формулировка, которая позволяет 100% занятие мест в поездах, которые едут в пределах области. Хотя в этом же документе комиссия признает область регионом с высоким распространением Covid-19. Такая же формулировка есть в протоколе Комиссии Киевской области (№62 за 1 июля).

Скорее всего, именно решения комиссии ТЭБ и ЧС дают право "Укрзализныце" перевозить максимум пассажиров.

Но с 1 августа Минздрав собирается поделить Украину на условные четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную с четкими критериями, какие ограничения и когда должны действовать. Тогда областные комиссии должны будут руководствоваться этими критериями зонирования. Например, если регион попадет в красную зону, тогда закроют все.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама