"Укрзализныця" увеличит количество поездов на Донбасс

Количество поездов железнодорожного сообщения с Мариуполем увеличится. Это поручение премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал исполняющему обязаности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.

Таким образом, количество пар поездов должно увеличиться до 26-28 в сутки, а время в пути – сократиться. А до конца года госкомпания планирует приобрести и обновить не менее 200 пассажирских вагонов

"Я вижу инициативы "Укрзализныци". Это нормально, но нужно продолжать работать, чтобы сделать ситуацию лучше", – отметил Гройсман.

По информации "Укрзализныци", сейчас ведется работа по расширению пропускной способности региона. Благодаря уже проведенным действиям большинство предприятий Мариуполя и близлежащих населенных пунктов перешли на железную дорогу как основной способ доставки продукции.

Также "Укрзализныця" планирует запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области по согласованию с Вооруженными силами Украины.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" по итогам 2017 получила 100 млн гривен прибыли.