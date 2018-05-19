"Укрзализныця" увеличит количество поездов на Донбасс
Соответствующее поручение дал глава украинского правительства
Количество поездов железнодорожного сообщения с Мариуполем увеличится. Это поручение премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал исполняющему обязаности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.
Таким образом, количество пар поездов должно увеличиться до 26-28 в сутки, а время в пути – сократиться. А до конца года госкомпания планирует приобрести и обновить не менее 200 пассажирских вагонов
"Я вижу инициативы "Укрзализныци". Это нормально, но нужно продолжать работать, чтобы сделать ситуацию лучше", – отметил Гройсман.
По информации "Укрзализныци", сейчас ведется работа по расширению пропускной способности региона. Благодаря уже проведенным действиям большинство предприятий Мариуполя и близлежащих населенных пунктов перешли на железную дорогу как основной способ доставки продукции.
Также "Укрзализныця" планирует запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области по согласованию с Вооруженными силами Украины.
Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" по итогам 2017 получила 100 млн гривен прибыли.
Вы сейчас просматриваете новость ""Укрзализныця" увеличит количество поездов на Донбасс". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"