Уличные ограбления: что делать при нападении и как спастись от преступников

Сегодня, 15:54

Воры часто выслеживают жертву, а затем, угрожая оружием, отбирают ценные вещи


В Украине выросло число разбойных нападений и ограблений. Чаще всего они случаются на улице. Воры выслеживают жертву, а затем, угрожая оружием, отбирают ценные вещи. Как спастись в случае нападения – узнавали журналисты "Сегодня".

Как уверяют специалисты, в таких ситуациях лучше отдать то, что от вас требуют. Ведь, если у человека нет необходимой подготовки и оружия, то сопротивление грабителям оказывать практически бесполезно. 

Для таких случаев эксперт по безопасности Руслан Болгов советует установить на мобильный телефон специальную тревожную кнопку. В случае нападения, нажав на нее, можно отправить сигнал. С помощью этого сигнала сотрудники охранной фирмы отслеживают местонахождение жертвы нападения, а после группа реагирования направляется на помощь пострадавшему. Подключения такой услуги стоит до двух тысяч гривен. Каждое нажатие экстренной кнопки обойдется примерно в тысячу гривен.

Напомним, не так давно в Харькове в подъезде жилого дома злоумышленник под угрозой ножа отобрал у школьницы мобильный телефон

Ранее мы уже писали, что в Киеве по сравнению с прошлым годом количество краж выросло на 10%.
ограбление, нападение, улица, эксперты

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