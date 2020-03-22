Улицы украинских городов во время карантина будут патрулировать военнослужащие ВСУ

Военные будут действовать во взаимодействии с работниками Нацполиции и военнослужащими Нацгвардии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина.

Об этом говорится в сообщении Управления прессы Министерства обороны Украины.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что командованием военных гарнизонов ВС Украины приняты исчерпывающие меры по обеспечению личного состава, который будет привлекаться к патрулированию, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Как известно, в связи с общенациональным карантином в Украине усилены меры безопасности. Внутри страны ограничены организованные передвижения – отменены поезда, автобусы, в том числе, пригородные, а также – пригородные маршрутки.

Патрульные и нацгвардейцы караулят круглосуточно. Всего же за соблюдением правил карантинаследят более 16 тыс. полицейских по всей стране.

В связи с введением в Украине карантина в стране запрещены также массовые мероприятия. Закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Предварительно все эти меры действуют до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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