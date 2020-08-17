Умань "закроют" для хасидов: какое решение принял Кабмин

Украинский Кабмин и Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поддержали инициативу Министерства внутренних дел о введении технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами, в том числе паломниками-хасидами.

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Глава ведомства Арсен Аваков напомнил, что ежегодно Умань посещают от 30 до 50 тысяч хасидов, которые три дня празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения, сообщается на сайте МВД.

Министр заметил, что в последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах, что заставляет правительства этих стран прибегать к ужесточению карантина.

"Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", – отметил Аваков.

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Он надеется на понимание в этом вопросе от представителей хасидской религиозной общины. При этом Аваков отметил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных ограничений карантина в Умани.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Умани Александр Цебрий выступил против приезда хасидов и заявил, что готов на радикальные меры.

Видео: Facebook, Александр Цебрий

Напомним, 4 августа директор департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд евреев-паломников в Умань из-за коронавируса.

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