Уменьшение рисков для здоровья курильщиков: возможно ли это?

Как минимизировать негативное влияние сигарет на здоровье человека? Являются ли альтернативные средства потребления табака менее рискованными для здоровья курильщиков? Что советует международный опыт? Об этом шла речь во время круглого стола в пресс-центре ЛИГИ.

Научный сотрудник Национального научного центра "Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско" Национальной академии медицинских наук Украины Ольга Срибна представила презентацию по данной тематике.

"На сегодня альтернативные системы доставки никотина позиционируются в проекции стратегии уменьшения вреда. Позиционируются как продукты, которые могут иметь меньшее влияние на здоровье, чем традиционное курение. Потому что, прежде всего, исключается такой вредный акт, как горение", – сказала она.

Ольга Срибна добавила, что альтернативные продукты доставки никотина полностью соответствуют концепции сниженного риска. "По сравнению с традиционным курением, они имеют меньшее влияние на сердечно-сосудистую систему, сдерживают прогресс или развитие сердечно-сосудистых заболеваний", – констатировала она.

По ее словам, курильщикам в данном случае предлагается альтернатива. "Они могут сочетать использование традиционной сигареты с каким-то другим способом отказа от курения", – сказала она, добавив, что если человек переходит от курения 25-30 сигарет в сутки до 5-6, это уже снижение риска ущерба для его здоровья .

Юрий Кондрацкий из Национального института рака подчеркнул, что любое курение вредно для человека. "Потому что 80% раковых заболеваний так или иначе связаны с курением", – напомнил он.

Вместе с тем методы так называемого "электронного курения" фактически на 90% снижают содержание токсичных веществ. "И, соответственно, мы ожидаем снижения заболеваемости", – сказал он.

Однако оценка положительных эффектов от использования электронных устройств требует времени. "Мы должны понимать, что онкологические заболевания развиваются не за две минуты. И если вы курильщик, можете ожидать рака легких через 10-30 лет. Соответственно, оценить эффект положительный от использования альтернативных систем мы сможем только через этот период", – подытожил он.

В свою очередь, и. о. председателя Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины Анатолий Строй отметил, что на данный момент отсутствует любое техническое регулирование измерения уровня вредных веществ и их влияния на здоровье.

Речь идет не только о традиционных сигаретах, но и об альтернативных системах доставки никотина. По словам Анатолия Строя, на сегодняшний день в Украине уже есть инструментарий, позволяющий контролировать содержание токсичных веществ. "Однако хочу подчеркнуть, что отсутствуют регламенты", – сказал он.

Также Анатолий Строй напомнил, что в международном научном сообществе все еще идут дискуссии об оценке рисков вреда по данному виду продукции.

Вместе с тем, по словам Анатолия Строя, есть пример использования электронных средств доставки никотина в медицинской практике, в частности, в Великобритании, где эти средства официально является частью терапии. "Известно, что Великобритания официально перешла на подход оказания помощи тем, кто хочет бросить курить. То есть, курильщик может официально обратиться к врачу, и в зависимости от состояния здоровья пациента врач определит способ, который поможет курильщику избавиться от своей привычки, в том числе для оказания такой помощи разрешено использование электронных средств доставки никотина", - подытожил он.