Умер бывший премьер-министр Украины и УССР Виталий Масол

Бывший глава Совета министров советской Украины и третий премьер независимой Украины Виталий Масол умер на 90-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы Черниговского областного совета Арсен Дидур.

"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол – известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал", – написал он.

Также Дидур добавил, что Масола "многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства".

Виталий Масол родился 14 ноября 1928 года в Черниговской области. В 1987-1990 годах возглавлял правительство Украинской советской социалистической республики, а в 1994-1995 годах был премьер-министром независимой Украины.

Стоит напомнить, что в канун своего 80-летия дважды премьер Украины рассказал "Сегодня" о том, как он руководил и сколько зарабатывал, а также о "кризисе в головах" и посторонних людях в верхних эшелонах власти.