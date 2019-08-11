Умер известный полтавский историк Борис Год

О смерти Года сообщил его коллега по Полтавскому педуниверситету Леонид Булава

Борис Год. Фото: "Полтавщина"

В воскресенье, 11 августа, на 59 году жизни умер доктор педагогических и кандидат исторических наук, профессор, экс-декан исторического факультета Полтавского национального педагогического университета (ПНПУ) Борис Год.

Об этом написал профессор, заведующий кафедрой географии и краеведения ПНПУ Леонид Булава на своей странице в Facebook.

Год родился 18 августа 1960 года, был заведующим кафедры всемирной истории и методики обучения истории. В 2009-2014 годах занимал должность проректора ПНПУ, а с 1997 года по 2002-й – декана исторического факультета.

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"Последние годы жизни он мужественно боролся с болезнями", – добавил Булава.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 11 августа в Полтавской области произошло ДТП, в котором погибла харьковчанка Светлана Исакова – ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.Лысенко.

В начале августа в возрасте 72 лет ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Валентин Воронин, дважды выигрывавший чемпионат Украины по баскетболу.

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