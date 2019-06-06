Умер классик украинской литературы Юрий Мушкетик

Писатель скончался в возрасте 90 лет

Юрий Мушкетик. Фото: Wikipedia

В Киеве на 91-м году жизни умер писатель Юрий Мушкетик. Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в своем Facebook.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", – написал он.

Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в Черниговской области. Его перу принадлежит ряд исторических романов, повестей и пьес. В частности, написал такие романы, как "Яса", "Рубеж", "Капля крови", "Желтый цвет одуванчика". Возглавлял Национальный союз писателей Украины с 1991 по 2001 год.

В 2009 году Мушкетику было присвоено звание Героя Украины, также он был обладателем Шевченковской премии за роман "Позиция".

Напомним, ранее мы писали о смерти французского актера Пьера Ате - звезды фильмов "Анжелика" и "Графиня де Монсоро" - он скончался в Париже в возрасте 89-ти лет.

Смотрите в коротком видео, как звезды готовятся к смерти:

Официально причина смерти актера не называется, но местные журналисты пишут, что у Пьера были проблемы со здоровьем.

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