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Умер один из "отцов" Конституции Украины Виктор Мусияка – СМИ

22 июля, 12:42

По неофициальным данным, причиной смерти стал инфаркт

Виктор Мусияка. Фото: скриншот
Виктор Мусияка. Фото: скриншот.

Умер украинский политик и один из создателей Конституции страны Виктор Мусияка. Как сообщает LB.ua, известный юрист общественный деятель ушел из жизни 22 июля на 74-ом году жизни.

По данным журналистов, причиной смерти стал инфаркт.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в селе Безводное Николаевской области.

Напомним, прошлой осенью на 65-м году жизни скончался бывший народный депутат и экс-глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Виталий Шевченко. В Нацсовете причиной смерти мужчины назвали "продолжительную тяжелую болезнь".

Также сообщалось о смерти бывшего главы Совета министров советской Украины и третьего премьера независимой Украины Виталия Масола. Известный государственный деятель и политик умер на 90-м году жизни в сентябре 2018 года.

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Тег смерть, Мусияка, Конституция Украины

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