Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью были отправлены специальным рейсом

/ Фото: AFP

Умер украинский разведчик, который первым нашел информацию о лихорадке Эбола https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE 2019-07-30T03:32:39+03:00 Украина Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью были отправлены специальным рейсом

Умер ветеран внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин, который первый добыл информацию о лихорадке Эбола.

Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

"Во время работы в Нигерии в 1970-х годах Анатолию Баронину удалось в очень сжатые сроки выполнить важнейшую задачу центра: получить информацию о новой опасной болезни – лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом "Аэрофлота" в СССР. Немецкий журнал "Штерн" в 1970-е годы назвал его "выдающимся мастером шпионажа", – говорится в сообщении.

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Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

"Анатолий Викторович Баронин действительно легендарная личность украинской внешней разведки. С 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков", – сказано в сообщении.

В 1991 году уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.

Как известно, эпидемия Эболы возникла на востоке ДР Конго год назад. Ее жертвами стали уже 1600 человек. Это вторая крупнейшая вспышка этого опасного вирусного заболевания в Африке.

В мае Евросоюз дополнительно выделил 5 миллионов евро гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой лихорадки. По оценкам европейских экспертов, Эбола в Конго остается серьезной угрозой, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии, включая усилия по вакцинации, лечению и другие мероприятия.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не сможет вести борьбу с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конгов прежнем объеме, если не будет ликвидирован пробел в финансировании противовирусных мероприятий в размере 54 млн долларов.

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