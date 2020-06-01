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Умер знаменитый украинский композитор и дирижер Мирослав Скорик

1 июня, 20:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Внук Соломии Крушельницкой скончался на 82-м году жизни

Знаменитый украинский композитор, дирижер и музыковед Мирослав Скорик умер в возрасте 81 года.

Об этом в своем Facebook сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства, искренний и надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик", – написал он.

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13 июля Мирославу Михайловичу, внуку знаменитой Соломии Крушельницкой, исполнилось бы 82 года.

Свои соболезнования в связи со смертью композитора в Сети выразили многие украинцы, знакомые с его творчеством, а также политики, известные общественные и культурные деятели Украины.

Скорик является автором музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других.

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Ему было присвоено звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также Скорик был полным кавалером ордена "За заслуги" – за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд; за вклад в увековечение памяти Ивана Франко; за значительный вклад в развитие украинского музыкального искусства.

Среди наиболее известных произведений Мирослава Скорика – опера "Моисей", балет "Возвращение Баттерфляй", поэма "Сильнее смерти" и концерт для оркестра "Карпатский".

Напомним, ранее мы сообщали о внезапной смерти бывшего народного депутата, экс-заместителя главы парламентской фракции БПП Анатолия Матвиенко.

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умер дирижер композитор музыкант

Источник: Сегодня

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