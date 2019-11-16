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Умерла народная артистка из Национальной оперы Украины

16 ноября, 20:10

Смерть артистки наступила после длительной тяжелой болезни

/ Фото: Сегодня

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В Национальной опере сообщили о тяжелой утрате – после тяжелой длительной болезни умерла народная артистка Украины Анико Рехвиашвили.

"16 ноября 2019 года на 56 году жизни после тяжелой длительной болезни неумолимая смерть вырвала из наших рядов народную артистку Украины, одного из самых выдающихся украинских хореографов, художественного руководителя балета, профессора Анико Юрьевну Рехвиашвили", – говорится в сообщении.

В Национальной опере добавили, что талант Рехвиашвили раскрылся во многих постановках балетной труппы, поставленных ею на протяжении последнего десятилетия, и особенно после 2013 года, когда она была назначена художественным руководителем.

"Однако еще до того она заявила о себе как талантливый организатор ансамбля-театра "Созвездие Анико". На сцене Национальной оперы Украины Рехвиашвили поставила балеты "Венский вальс", "Даниэла", "Дама с камелиями", "Снежная королева", "Ночи в садах Испании", "Треугольная шляпа", "Дафнис и Хлоя", "Юлий Цезарь", которые вошли в золотой фонд украинского хореографического искусства, пользовались спросом и любовью тысяч почитателей!" – отметили в опере.

"Ее будут помнить и те, кому выпало счастье работать под ее руководством, и те, кого она обучала и передавала непознаваемые тайны творения балетного образа, и зрители, которые очаровывались захватывающими балетными постановками, созданными самобытным художником нашего времени. Память об Анико Юрьевне сохранится в наших сердцах", – говорится в заявлении коллектива Национальной оперы Украины.

Напомним, что ранее мы писали о горе, которое пришло в семье украинской знаменитости – Ирина Билык потеряла родного отца.

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Источник: Сегодня

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