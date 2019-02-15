Уничтожение снайпера боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности
Охотник сам стал жертвой, пытаясь выследить добычу
С начала текущего года пара украинских контрснайперов из состава операции Объединенных сил уничтожила 12 оккупантов , "крайним" из которых стал снайпер боевиков т.наз. "ДНР"
О том, как это произошло, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") рассказал в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".
По его словам, в районе Авдеевки Донецкой области снайпер противника длительное время досаждал украинским военным, поэтому было принято решение открыть на него "охоту" в ответ.
Чуть более недели назад пара контрснайперов ВСУ смогла определить место, где должен был появиться стрелок боевиков. В темное время суток снайпер противника выглянул из-за бруствера чтобы осмотреться и попытаться найти жертву, как был замечен в прибор ночного видения и ликвидирован метким выстрелом в голову.
Именно такими экстремальными условиями съемки объясняется низкое качество видео и шепот одного из наших бойцов: "Есть, попадание подтверждаю", который явно не хотел оказаться на мушке у другого снайпера боевиков.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что профессия снайпера в условиях гибридной войны является одной из приоритетных.
Также напомним, ранее также писалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды и убийства по неосторожности.
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