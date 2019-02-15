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Уничтожение снайпера боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности

Сегодня, 06:25

Охотник сам стал жертвой, пытаясь выследить добычу

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.
Уничтожение снайпера боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg Украина Охотник сам стал жертвой, пытаясь выследить добычу

С начала текущего года пара украинских контрснайперов из состава операции Объединенных сил уничтожила 12 оккупантов , "крайним" из которых стал снайпер боевиков т.наз. "ДНР"

О том, как это произошло, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") рассказал в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, в районе Авдеевки Донецкой области снайпер противника длительное время досаждал украинским военным, поэтому было принято решение открыть на него "охоту" в ответ.

Чуть более недели назад пара контрснайперов ВСУ смогла определить место, где должен был появиться стрелок боевиков.  В темное время суток снайпер противника выглянул из-за бруствера чтобы осмотреться и попытаться найти жертву, как был замечен в прибор ночного видения и ликвидирован метким выстрелом в голову.

Именно такими экстремальными условиями съемки объясняется низкое качество видео и шепот одного из наших бойцов: "Есть, попадание подтверждаю", который явно не хотел оказаться на мушке у другого снайпера боевиков.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что профессия снайпера в условиях гибридной войны является одной из приоритетных.

Также напомним, ранее также писалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды и убийства по неосторожности.

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Тег снайпер, штирлиц, уничтожение, авдеевка, потери боевиков, Штефан

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Источник:

Сегодня

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