Уничтожение снайпера боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности

Охотник сам стал жертвой, пытаясь выследить добычу

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ.

Уничтожение снайпера боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b4e/3d4/5c5b4e3d48ef6.jpg 2019-02-15T06:25:00+02:00 Украина Охотник сам стал жертвой, пытаясь выследить добычу

С начала текущего года пара украинских контрснайперов из состава операции Объединенных сил уничтожила 12 оккупантов , "крайним" из которых стал снайпер боевиков т.наз. "ДНР"

О том, как это произошло, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") рассказал в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, в районе Авдеевки Донецкой области снайпер противника длительное время досаждал украинским военным, поэтому было принято решение открыть на него "охоту" в ответ.

Чуть более недели назад пара контрснайперов ВСУ смогла определить место, где должен был появиться стрелок боевиков. В темное время суток снайпер противника выглянул из-за бруствера чтобы осмотреться и попытаться найти жертву, как был замечен в прибор ночного видения и ликвидирован метким выстрелом в голову.

Именно такими экстремальными условиями съемки объясняется низкое качество видео и шепот одного из наших бойцов: "Есть, попадание подтверждаю", который явно не хотел оказаться на мушке у другого снайпера боевиков.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что профессия снайпера в условиях гибридной войны является одной из приоритетных.

Также напомним, ранее также писалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды и убийства по неосторожности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Уничтожение снайпера боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.