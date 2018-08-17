Уничтожит любую морскую и наземную цель: в Украине провели новые испытания крылатой ракеты

Сегодня, 16:10

Эти ракеты могут уничтожить стратегические мосты и паромные переправы противника, говорит Турчинов


Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Фото: turchynov.com

Украинские военные продолжают испытывать отечественную крылатую ракету, и сегодня, 17 августа, на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщает на своем персональном сайте.

"Сегодня во время важного этапа летных испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу", – сказал Турчинов, добавив, что была точно поражена морская цель на расстоянии 100 км.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ракеты этого класса – это мощное высокоточное оружие, "способное уничтожать любые морские и наземные цели".

По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования.

Он добавил, что эти ракеты также могут уничтожить военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.

Также напомним, Турчинов очертил сроки, когда армию вооружат крылатыми ракетами.
Турчинов, ракета, испытания, нептун

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Источник:

"Сегодня"

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