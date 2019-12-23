Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Уникальная украинская водка завоевывает мировые рынки алкоголя

23 декабря, 17:00

Актуально

«Мороша Сила Карпат» показала стремительный рост продаж в Израиле, Польше и Казахстане

Уникальный продукт отечественного производителя продолжает завоевывать мировой рынок алкоголя. Так, первая и единственная беспохмельная водка "Мороша Сила Карпат" показала стремительный рост продаж в Израиле, Польше и Казахстане.

Как сообщалось ранее, отечественный производитель создал уникальный продукт – водку, которая не вызывает похмелья. По итогам исследований Института Потребительских Экспертиз, именно "Мороша Сила Карпат", с привычным градусом и чистым водочным вкусом показала рекордно низкое содержание альдегидов и стала первой беспохмельной водкой в мире. Такого беспрецедентного результата удалось достичь благодаря использованию в рецептуре исключительно натуральных компонентов: минеральной воды Карпат и лучших природных фильтров.

Реклама

В тренде
Инфраструктура света: Чего не хватает энергосистеме Украины

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

водка Мороша Мороша Сила Карпат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десятки
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десяткиАвто
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученыхУкраина
Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну
Украинцы могут ездить без виз еще в одну странуПолитика
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельник
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельникУкраина
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснили
Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснилиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...