Уникальная украинская водка завоевывает мировые рынки алкоголя

«Мороша Сила Карпат» показала стремительный рост продаж в Израиле, Польше и Казахстане

Уникальный продукт отечественного производителя продолжает завоевывать мировой рынок алкоголя. Так, первая и единственная беспохмельная водка "Мороша Сила Карпат" показала стремительный рост продаж в Израиле, Польше и Казахстане.

Как сообщалось ранее, отечественный производитель создал уникальный продукт – водку, которая не вызывает похмелья. По итогам исследований Института Потребительских Экспертиз, именно "Мороша Сила Карпат", с привычным градусом и чистым водочным вкусом показала рекордно низкое содержание альдегидов и стала первой беспохмельной водкой в мире. Такого беспрецедентного результата удалось достичь благодаря использованию в рецептуре исключительно натуральных компонентов: минеральной воды Карпат и лучших природных фильтров.

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