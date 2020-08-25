Уникальные материалы следствия в фильме "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" (видео)

Многие экспертизы и документы обнародованы впервые именно в этом фильме

Жестокое убийство журналиста Павла Шеремета, которое потрясло всю страну 20 июля 2016 года, стало одним из самых резонансных преступлений в новейшей истории Украины. С самого начала досудебного расследования это дело вызвало бурную реакцию общества. Правоохранительным органам с подачи защиты предъявляют самые разные обвинения – от сокрытия доказательств и до заказного расследования. Насколько такие обвинения обоснованы? Ответ на этот вопрос пытаются найти авторы фильма "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" (проект украинского продакшена "ТТВ-Студия").

Реклама

Для фильма "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" Национальная полиция Украины согласилась раскрыть некоторые материалы досудебного расследования и в эксклюзивных комментариях обнародовать версию следствия. Так, следственно-оперативная группа дала на камеру откровенные комментарии, а эксперты предоставили эксклюзивную информацию. Также фильм содержит материалы следствия – оперативное видео, заключения экспертиз и документы, которые до сих пор не были открыты для общества. Многие материалы обнародованы впервые, для чего съемочной группе пришлось получить специальное разрешение от следствия.

Эта лента – попытка найти ответы на вопросы, которые возникают в обществе, воссоздать хронологию подготовки исполнителей к преступлению и максимально доступно изложить факты и доказательства, установленные в результате досудебного расследования. Впрочем, как отмечают авторы, в расследовании до сих пор содержатся "белые пятна", а точку в деле должен поставить суд.

"ТТВ-студия" вот уже десять лет специализируется на производстве документальных фильмов. В активе компании ленты, посвященные событиям и вызовам новой украинской истории: "Украина. Эволюция достоинства" (2019), "Украина. 100 дней над пропастью" (2018), "Одесская трагедия" (2016), "2 мая. Без мифов" (2015).

В тренде Украина празднует День Независимости: фото и видео главных событий

Смотреть фильм полностью:

Реклама

Все подробности в спецтеме Убийство журналиста Шеремета

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама