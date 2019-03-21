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Уникальные операции на сердце: в Украине представили программу по кардиохирургии

Сегодня, 17:15

Прорыв в украинской хирургии стал возможен благодаря разработкам отечественных светил науки – спасать смогут и младенцев, и стариков

Уникальные операции на сердце: в Украине представили программу по кардиохирургии Украина Прорыв в украинской хирургии стал возможен благодаря разработкам отечественных светил науки – спасать смогут и младенцев, и стариков

Спасти сотни сердец. В Украине представили программу "Долголетие кардио", которая направлена на спасение сердец младенцев и пожилых людей. Посетил презентацию и президент Национальной академии наук Борис Патон. Он поддержал внедрение инноваций в лечении.

Специальными сверхтонкими инструментами в сердце вводят стент, который внутри клапана раскрывается, как зонтик. И тогда орган может нормально работать.

Такой прорыв в украинской хирургии сделали разработки отечественных светил науки. В центре детской кардиологии уже помогают не только детям, но и взрослым. В планах – расширить помощь пожилым людям. Такие хирургические вмешательства безопасны даже для долгожителей, которые обычно тяжело переносят операции. В Украине активно внедряют программу "Долголетие кардио", которую разработал руководитель центра Илья Емец.

"Эта программа рассчитана на пенсионеров, а не Швейцарии, а пенсионеров-украинцев. Это пожилые люди, которые не соглашались и большой риск был сердечной операции традиционным путем. Было без разреза, и они продолжили жить", – сказал доктор медицинских наук, кардиохирург Илья Емец.

Продолжительность жизни после этой программы в Англии для пожилых людей увеличилась на 7-10 лет. Программу в Украине начали воплощать вместе с Национальной академией наук. Продемонстрированные возможности поразили президента академии Бориса Патона.

"На меня огромное впечатление произвело, что за такое короткое время на протяжении нескольких секунд и минут проводится операция на сердце", – сказал он и добавил, что и сам бы лег под нож в случае необходимости.

К программе присоединился и Национальный олимпийский комитет, ведь на соревнованиях спортсмены переносят большие нагрузки и должны регулярно проверять сердце.

"Сделать обследование нашей элитной группы, 130 наших олимпийцев, которые будут ехать и выступать в Токио… Посмотреть их состояние здоровья, чтобы таким образом помочь им подготовиться к Олимпийским играм", – сказал президент НОК Сергей Бубка.

Над программой "Долголетие кардио" украинские хирурги работали 10 лет, успешно она работает с 2017-го и помогает и пожилым, и новорожденным. Хирурги уверены – программа поможет спасти жизни сотням украинцев.

Напомним, осенью прошлого года в Украине установили третье "механическое сердце". Первые две операции были проведены в 2016 году. Сложную операцию провела команда украинских хирургов Института сердца.

Ранее мы писали, что для нормальной работы сердца особенно полезен витамин К. К такому выводу пришли немецкие ученые, опубликовавшие результаты крупного исследования, в котором приняли участие несколько сотен подростков.

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Тег патон, операция, сердце, хирургия, Операция на сердце

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