Уникальные внедорожники и специальные машины для новорожденных: Фонд Рината Ахметова передал медикам еще 20 "скорых"

Фонд Рината Ахметова передал медикам очередные машины

Три уникальных автомобиля скорой помощи на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, 14 неонатальных "скорых" и три реанимации на колесах передал Фонд Рината Ахметова медикам в рамках проекта "200 скорых для Украины".

Всего медики Украины 17 сентября получили от Фонда Рината Ахметова 20 современных автомобилей. Таким образом, на сегодняшний день украинским медучреждениям уже передано 77 современных "скорых".

"Впервые в истории независимости Украины врачи государственных больниц получают скорые-внедорожники для оказания неотложной медицинской помощи именно в удаленных населенных пунктах. Сегодня Фонд Рината Ахметова передает три таких автомобиля, а до конца года 64 скорых с высокой проходимостью поступят в регионы, чтобы люди в удаленных и труднодоступных районах получали скорую медицинскую помощь наравне с жителями больших городов", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Главная особенность 14 неонатальных машин – их оборудование, которое позволяет спасать жизнь грудных детей прямо в дороге. В салоне находится своего рода "капсула жизни" – инкубатор для транспортировки недоношенных детей или младенцев.

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Инкубатор поддерживает стабильную, безопасную температуру и влажность, туда поступает кислород. Инкубатор оснащен гидропневматической подвеской, которая не зависит от амортизации автомобиля. То есть ребенок в капсуле жизни не почувствует ни одного толчка при движении машины.

Как отметил в приветственном слове заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, данная передача скорых в рамках проекта "200 скорых для Украины" проводится уже в третий раз.

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"Для нас было важно чтобы вы увидели, как реализовывается инициатива президента. Это действительно суперсовременные и хорошо оснащенные машины. Мы очень рады, что эти скорые поедут в регионы, особенно неонатальные скорые. А джипы в ближайшее время смогут спасать жизни людей в населенных пунктах, удаленных от областных центров", – сказал Кирилл Тимошенко.

Исполняющий обязанности главного врача Криворожского районного центра первичной медико-санитарной помощи Григорий Лазорик увозит из Киева внедорожник и не скрывает своего восторга.

"Я, конечно, очень рад такому подарку. У нас в области таких еще не было! Сейчас "познакомился" с автомобилем – он приятно поражает! При необходимости будем отправлять машину по всему району, потому что есть участки, куда обычной скорой почти не добраться", – сказал Григорий Лазорик.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова, и полностью финансируется из его средств. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

200 "скорых", закупленных по решению Рината Ахметова, за год позволят врачам совершить более одного миллиона вызовов и спасти более миллиона человеческих жизней. Это один из важнейших проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь людям.

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