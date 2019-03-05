Уникальный меч викингов, которому тысяча лет, останется в Украине

Историки установили меч из эры викингов, которые в 10 веке воевали на территории Украины

Уникальный меч викингов, которому тысяча лет, останется в Украине 2019-03-05T23:28:00+02:00 Украина Историки установили меч из эры викингов, которые в 10 веке воевали на территории Украины

Уникальный меч викингов, которому тысяча лет, останется в Украине. Найденный во Львовской области артефакт контрабандисты хотели дорого продать за границу. Их задержали, а сам меч очистили от коррозии и провели все необходимые экспертизы.

Историки установили меч из эры викингов, которые в 10 веке воевали на территории Украины. Чтобы доказать это понадобилось два года. Меч чистили от ржавчины, проводили экспертизы, определяли возраст. Подсказкой были узоры на рукоятке.

Ранее сообщалось, что в Швеции 8-летняя девочка Сага Ванесек случайно обнаружила древний меч в озере Видостерн, которому, по данным историков, 1-1,5 тысячи лет.

Сообщается, что девочка купалась в озере и наткнулась на некий предмет на глубине всего около полуметра. После этого семья девочки связалась с археологами.

Находка оказалась 85 см в длину и, по утверждению ученых, хорошо сохранилась.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Уникальный меч викингов, которому тысяча лет, останется в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.