Уникальный меч викингов, которому тысяча лет, останется в Украине
Историки установили меч из эры викингов, которые в 10 веке воевали на территории Украины
Уникальный меч викингов, которому тысяча лет, останется в Украине. Найденный во Львовской области артефакт контрабандисты хотели дорого продать за границу. Их задержали, а сам меч очистили от коррозии и провели все необходимые экспертизы.
Историки установили меч из эры викингов, которые в 10 веке воевали на территории Украины. Чтобы доказать это понадобилось два года. Меч чистили от ржавчины, проводили экспертизы, определяли возраст. Подсказкой были узоры на рукоятке.
Ранее сообщалось, что в Швеции 8-летняя девочка Сага Ванесек случайно обнаружила древний меч в озере Видостерн, которому, по данным историков, 1-1,5 тысячи лет.
Сообщается, что девочка купалась в озере и наткнулась на некий предмет на глубине всего около полуметра. После этого семья девочки связалась с археологами.
Находка оказалась 85 см в длину и, по утверждению ученых, хорошо сохранилась.
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