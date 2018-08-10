Уникальный журналистский эксперимент: как живется украинцам за границей

Сколько платят украинцам на чужбине? Реально ли получить заработанные деньги и стоят ли они всех трудностей незавидной жизни гастарбайтеров? Уникальный журналистский эксперимент – смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам заробитчан".

Ранее мы рассказывали, что в Израиле украинские заробитчане вынуждены работать по 12-15 часов в сутки практически без перерывов. При этом получают за свой труд меньше обещанного.

А в Польше из украинцев делают невольников, лишая документов, заработка и необоснованно штрафуя. Польша – один из европейских "лидеров" по преступлениям в сфере торговли людьми. Сейчас во Вроцлаве судят польку, которая "помогала" украинцам найти работу на стройках. У заробитчан отбирали паспорта, и не только не платили за работу, но и под надуманными предлогами штрафовали. Именно украинцы – в зоне риска среди иностранных работников в Польше.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

Ранее мы писали о том, как украинский заробитчанин вернулся из Голландии и открыл свой агробизнес. Занялся выращиванием различных сортов тюльпанов, а также пробует себя в виноградном деле.