УПЦ МП отреагировала на отмену передачи Почаевской лавры

Сегодня, 11:37

Решение Минюста может быть отменено в судебном порядке, считают в УПЦ МП

Фото: http://www.pochaev.org.ua
Фото: http://www.pochaev.org.ua

Несмотря на отмену перерегистрации сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры комиссией Министерства юстиции Украины, УПЦ Московского патриархата и дальше будет ими пользоваться.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook руководитель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

"Почаевская лавра и в дальнейшем будет находиться в законном и правомерном пользовании братии мужского монастыря Украинской православной церкви. На сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ (МП) является действующим и не отмененным", - написал он.

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По словам Александра Бахова, решение Минюста об исключение из реестра записи о праве пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании от 2003 года. 

"В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации", – добавил руководитель юридического отдела УПЦ МП.

Он отметил, что таким образом отмена государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ МП права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры, а данное решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

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Напомним, 23 ноября регистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры отменила комиссия Минюста Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации.

А ранее, согласно распоряжению Министерства культуры, храмы УПЦ обязали провести срочную инвентаризацию имущества. В Украине не исключают возможный незаконный вывоз культурных ценностей из церквей связи с изменениям в церковной среде из-за автокефали.
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