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"Ура, ВВП на душу населения вырос": реакция соцсетей на перепись украинцев

23 января, 16:38

В сети с интересом и юмором приняли данные о количестве украинцев

Скриншот

Скриншот

После публикации Кабмином данных численности населения в Украине, которое по состоянию на декабрь 2019 года составляло 37 миллионов 289 тысяч человек, появились реакции социальных сетей – люди отнеслись к информации и с интересом, и с юмором, а некоторые – с сарказмом.

Данные о результатах переписи в своем Facebook опубликовал Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, обративший внимание на то, что напряженная работа велась на протяжении трех месяцев и, по предварительным данным, позволила сэкономить более трех миллиардов гривен.

В свою очередь, экономист Тимофей Брик в своем Facebook с сарказмом заметил, что новые данные позволяют говорить об увеличении валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения.

А журналист Игорь Рец по мотивам данных о переписи населения предложил читателям "занимательную математику".

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При этом, в комментариях к сообщениям в сети пользователи выражали интерес к обновленным данным, а также не отказывали себе в возможности "пройтись" по серьезному уменьшению числа украинцев по сравнению с предыдущей, которая проводилась в 2001 году и показала, что в Украине проживают почти 48,5 миллионов человек.

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Как сообщали новости "Сегодня", с 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному.

В свою очередь Дмитрий Дубилет рассказывал, как работает электронная перепись населения. Министр считает, что математика и социология дают более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись. Он объяснил сам алгоритм новшества.

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Источник: Сегодня

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