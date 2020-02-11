Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Ураганный ветер и лавины в Карпатах: на Украину надвигается непогода

11 февраля, 08:54

Местами порывы ветра будут достигать до 25 м/с

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

На Украину сегодня, 11 февраля, обрушится сильный ветер, хотя будет не по-зимнему тепло. Из-за непогоды спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Также спасатели рассказали, что сегодня в Карпатах ожидается значительная опасность схода лавин (3-й уровень).

В тренде
Непогода натворила беды в Украине: 380 населенных пунктов остались без света

Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода ветер Карпаты спасатели синоптики непогода лавины Украина ГСЧС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове мужчина от скуки вызвал копов и предложил им взятку: чем все закончилось
В Харькове мужчина от скуки вызвал копов и предложил им взятку: чем все закончилосьХарьков
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеЭкономика
В Запорожской области школьница едва не разбилась после
В Запорожской области школьница едва не разбилась после "полета" с горки: страшное видеоЗапорожье
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Украинцам запретят курить на балконах: что еще придумали в новом законе
Украинцам запретят курить на балконах: что еще придумали в новом законеЭкономика
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построят
В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построятУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...