Ураганный ветер и лавины в Карпатах: на Украину надвигается непогода

Местами порывы ветра будут достигать до 25 м/с

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

На Украину сегодня, 11 февраля, обрушится сильный ветер, хотя будет не по-зимнему тепло. Из-за непогоды спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 11 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель (I уровень опасности)", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Также спасатели рассказали, что сегодня в Карпатах ожидается значительная опасность схода лавин (3-й уровень).

В тренде Непогода натворила беды в Украине: 380 населенных пунктов остались без света

Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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