Ураганный ветер и лавины в Карпатах: спасатели предупредили об опасности

Снеголавинная опасность сохраняется в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей

На Украину сегодня, 25 февраля, обрушится сильный ветер. В Карпатах объявили о снеголавинной опасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей (3 уровень).

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Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пунктов в 12 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

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А 24 февраля в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

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