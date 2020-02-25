Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

Ураганный ветер и лавины в Карпатах: спасатели предупредили об опасности

25 февраля, 08:21

Снеголавинная опасность сохраняется в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей

На Украину сегодня, 25 февраля, обрушится сильный ветер. В Карпатах объявили о снеголавинной опасности, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей (3 уровень).

Реклама

Напомним, из-за непогоды в Украине без электричества остались 504 населенных пунктов в 12 областях. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.

В тренде
В сельских школах сократят тысячи учителей: названы цифры

А 24 февраля в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ветер Карпаты спасатели непогода лавины Украина ГСЧС синоптик погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецептыFun
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...