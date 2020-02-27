Ущерб в 4 млн евро: в Украине группировка продавала похищенные из ЕС автомобили

В Украине разоблачили схему продажи элитных автомобилей, похищенных в ЕС. Злоумышленники нанесли ущерб более чем на 4 млн евро. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"Участники преступной организации оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга (долгосрочной аренды. – Ред.) на автомобили элиткласса", – написали в сообщении.

Соучастниками злоумышленников были люди в Украине и странах ЕС (Польше, Нидерландах, Чехии).

Подозреваемые, используя связи в правоохранительных органах, перевозили эти автомобили через таможню и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины. Там они получали свидетельства и новые номерные знаки. В дальнейшем транспорт продавали.

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"Начиная с 2017 года указанные лица обманули десятки зарубежных организаций. Не получая выплат по лизингу, данные организации сообщили правоохранительным органам, после чего автомобили были объявлены в международный розыск. По такой схеме насчитывается 56 эпизодов, в результате чего нанесен ущерб более чем на 4 млн евро", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Полиция провела более 80 обысков в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

"Правоохранители изъяли документацию, банковские карточки, 10 автомобилей элиткласса, большое количество номерных государственных знаков, наличности, оружия, боеприпасов и наркотики. Кроме того, изъято по несколько загранпаспортов и водительские удостоверения другого государства, очевидно, с поддельными персональными данными", – пишет пресс-служба.

Сейчас сообщили о подозрении шести злоумышленникам в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами. Копы проверяют причастность правоохранителей, которые могли быть сообщниками.

Напомним, в Польше троих украинцев обвинили в торговле краденными автомобилями.

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