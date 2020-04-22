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Ушла и вернулась: Ольга Герасимьюк заняла в Нацсовете по телевидению новую должность

22 апреля, 19:41

Игорь Тимофеев

Известная тележурналистка возглавила госорган

Фото: Facebook Ольги Герасимюк

Фото: Facebook Ольги Герасимюк

Бывшая телеведущая и известная журналистка Ольга Герасимьюк избрана председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя – Олег Черныш. Юрий Зиневич избран ответственным секретарем Национального совета, сообщает украинская редакция "Радио Свобода".

Перед этим члены Нацсовета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк в качестве первого заместителя председателя Нацсовета и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря.

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Напомним, 25 июня 2018 года Ольга Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. По ее словам, в Нацсовете были "созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

Также сообщалось, что 4 июля 2014 года Герасимьюк назначили членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что 4 мая 2019 года Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны завершиться в июле.

По его словам, причиной такого решения стали два фактора: усталость и предложение перейти на другую работу.

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На официальном сайте президента есть указ №186 об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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герасимюк Нацсовет по телерадиовещанию

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