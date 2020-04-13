Усиленный карантин неделю спустя: в парках многолюдно, а в банках – очереди

Сегодня, 13 апреля, исполнилась неделя ужесточенному карантину. Напомним, с 6 апреля по распоряжению Кабмина запрещено посещать общественные места без масок, ходить по улицам группами более двух человек (за исключением сопровождения детей или из-за служебной необходимости), посещать парки, спортивные и детские площадки.

За это время полицейские выписали 2120 административных протоколов. Как рассказали сайту "Сегодня" в Нацполиции, больше всего злостных нарушителей было зафиксировано в Днепропетровской области – 442 протокола, в Киеве – 265, во Львовской области – 202, в Запорожской – 196, в Одесской – 101. Также в течение недели открыто 10 уголовных производств. Часть административных дел уже направлена в суды, некоторые из них рассмотрены, нарушители оштрафованы на 17 тыс. каждый.

"Ежесуточно за последнюю неделю полицейскими выявлялось в среднем около 250 админнарушений", – сказал нам советник главы МВД Иван Варченко.

Несмотря на предупреждения, в первый день усиленного карантина, 6 апреля, в киевских парках продолжали гулять люди. Некоторые даже приводили детей играть в песочницах и кататься на качелях. На второй день усиленного карантина в парках появились патрули полиции и муниципальной охраны.

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Спустя неделю ужесточенного карантина корреспонденты "Сегодня" снова побывали в парках и проверили, как обстоят дела сейчас.

На детских площадках в парке "Юность" Святошинского района Киева было отнюдь не безлюдно – с утра мы застали нескольких малышей возрастом 4-5 лет, которые катались на каруселях и горках, а их родители стояли рядом. Ни они, ни дети не соблюдали установленные правила карантина – маски у этих людей были, но спущены на подбородки. В этот момент в парке мы не заметили ни полиции, ни муниципальной охраны.

Киевский парк "Юность", 13 апреля 2020 года

Вторая локация, где мы увидели скопление людей – вход в банк.

"Пришли платежки за коммуналку, хочется заплатить пораньше, через компьютер и телефон не умею. Хочу заплатить до 20 числа, чтобы не лишили скидки", – рассказала нам одна из пенсионерок, стоявшая в очереди.

Стоявшая рядом женщинк добавила:

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"Кличко хоть и сказал, что можно и после 20 числа заплатить, но и я лучше перестрахуюсь".

Ближе к обеду очередь увеличилась и составила около 30 человек, которые разместились на небольшой площадке у банка.

Следующая локация, где мы побывали – продуктовый рынок вблизи столичной Кольцевой дороги. Большая часть его павильонов была закрыта, выполняя распоряжение властей. Но в некоторых продавцы, пользуясь отсутствием конкурентов, бойко торговали овощами, фруктами, средствами гигиены и постельным бельем. Покупатели выстраивались в очередь, не соблюдая дистанции.

"Здесь поторговаться можно, тем более, сейчас, а в магазине – нет", – пошутил в очереди за свеклой кто-то из покупателей.

Напомним, в начале апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рынки не откроются до улучшения эпидемиологической ситуации.

В свою очередь источники в Минздраве нам рассказали, что смягчать карантинные меры можно будет лишь тогда, когда число заболевших коронавирусной инфекцией сегодня будет меньше, чем вчера.

"Лишь тогда речь может идти о смягчении карантинных мер, но пока не об отмене карантина. В противном случае – риск колоссальный".

В то же время в МВД нам ответили, что смягчение возможно лишь после майских праздников. В ведомстве нам рассказали, что смягчать меры на первомай рискованно в нынешней ситуации.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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